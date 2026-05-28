Neymar será o camisa 10 da seleção brasileira na Copa do Mundo 2026

Neymar: atacante do Santos foi convocado para a Copa do Mundo por Carlo Ancelotti (Robin Alam/Icon Sportswire via Getty Images)
Repórter
Publicado em 28 de maio de 2026 às 18h11.
Neymar deve vestir a camisa 10 da seleção brasileira na Copa do Mundo de Estados Unidos, México e Canadá, marcada para começar em 11 de junho. A informação foi antecipada à Agência EFE por uma fonte ligada à CBF.
O atacante do Santos se apresentou à seleção brasileira, nesta quarta-feira, na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), com uma lesão de grau 2 na panturrilha direita. O problema físico deve afastá-lo dos gramados por um período entre duas e três semanas.
Mesmo lesionado, Neymar não foi retirado da lista de convocados. A comissão técnica definiu um “tratamento intensivo” para tentar recuperar o jogador a tempo da estreia do Brasil no Grupo C, diante do Marrocos, em 13 de junho, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. A expectativa é que ele esteja disponível ao menos para a segunda rodada, contra o Haiti, em 19 de junho, na Filadélfia.
A lesão deve tirar o atacante dos amistosos preparatórios da seleção. O Brasil enfrenta o Panamá, neste domingo, no Maracanã, e o Egito, em 6 de junho, em Cleveland, nos Estados Unidos.
O técnico Carlo Ancelotti ainda poderá alterar a lista final de 26 jogadores até 12 de junho, um dia antes da estreia da equipe no torneio.
Nesta quinta-feira, o médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, afirmou que a expectativa é liberar Neymar “em duas ou três semanas”, permitindo que o jogador participe da fase de grupos da Copa do Mundo.
Caso permaneça entre os convocados, Neymar utilizará a camisa 10 da seleção no torneio.
O atacante não entra em campo pela seleção principal desde outubro de 2023, quando sofreu uma lesão no joelho.
Uma semana depois da convocação oficial, os 26 jogadores escolhidos por Ancelotti devem se apresentar em Teresópolis para os últimos treinamentos antes da viagem.
O primeiro compromisso será o amistoso contra o Panamá, marcado para 31 de maio, às 17h (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro. Após a partida, os atletas terão folga e voltarão a se apresentar em 1º de junho. No mesmo dia, a Seleção fará as fotos oficiais da Copa antes do embarque para os Estados Unidos.
A delegação brasileira viajará em voo fretado às 20h, saindo do Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, com chegada prevista para Nova York às 5h do dia 2 de junho.
Nos Estados Unidos, o Brasil ficará concentrado no recém-inaugurado CT do New York Red Bull, em Morristown, Nova Jersey, onde fará a preparação para a estreia no Mundial.
Antes do início da Copa, a equipe ainda disputará um último amistoso contra o Egito, em 6 de junho, em Cleveland.
Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe) e Weverton (Grêmio);
Danilo (Flamengo), Wesley (Roma), Alex Sandro (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal), Bremer (Juventus), Ibañez (Al-Ahli), Leo Pereira (Flamengo);
Casemiro (Manchester United), Bruno Guimarães (Newcastle), Fabinho (Al-Ittihad), Lucas Paquetá (Flamengo), Danilo Santos (Botafogo);
Vini Jr. (Real Madrid), Raphinha (Barcelona), Gabriel Martinelli (Arsenal), Luiz Henrique (Zenit), Igor Thiago (Brentford), Endrick (Real Madrid), Matheus Cunha (Manchester United), Rayan (Bournemouth) e Neymar (Santos)