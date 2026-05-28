Neymar será o camisa 10 da seleção brasileira na Copa do Mundo 2026

Neymar deve vestir a camisa 10 da seleção brasileira na Copa do Mundo de Estados Unidos, México e Canadá, marcada para começar em 11 de junho. A informação foi antecipada à Agência EFE por uma fonte ligada à CBF.

O atacante do Santos se apresentou à seleção brasileira, nesta quarta-feira, na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), com uma lesão de grau 2 na panturrilha direita. O problema físico deve afastá-lo dos gramados por um período entre duas e três semanas.

Mesmo lesionado, Neymar não foi retirado da lista de convocados. A comissão técnica definiu um “tratamento intensivo” para tentar recuperar o jogador a tempo da estreia do Brasil no Grupo C, diante do Marrocos, em 13 de junho, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. A expectativa é que ele esteja disponível ao menos para a segunda rodada, contra o Haiti, em 19 de junho, na Filadélfia.

A lesão deve tirar o atacante dos amistosos preparatórios da seleção. O Brasil enfrenta o Panamá, neste domingo, no Maracanã, e o Egito, em 6 de junho, em Cleveland, nos Estados Unidos.

O técnico Carlo Ancelotti ainda poderá alterar a lista final de 26 jogadores até 12 de junho, um dia antes da estreia da equipe no torneio.

Nesta quinta-feira, o médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, afirmou que a expectativa é liberar Neymar “em duas ou três semanas”, permitindo que o jogador participe da fase de grupos da Copa do Mundo.

Caso permaneça entre os convocados, Neymar utilizará a camisa 10 da seleção no torneio.

O atacante não entra em campo pela seleção principal desde outubro de 2023, quando sofreu uma lesão no joelho.

Qual é o caminho da Seleção até a Copa?

Uma semana depois da convocação oficial, os 26 jogadores escolhidos por Ancelotti devem se apresentar em Teresópolis para os últimos treinamentos antes da viagem.

O primeiro compromisso será o amistoso contra o Panamá, marcado para 31 de maio, às 17h (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro. Após a partida, os atletas terão folga e voltarão a se apresentar em 1º de junho. No mesmo dia, a Seleção fará as fotos oficiais da Copa antes do embarque para os Estados Unidos.

A delegação brasileira viajará em voo fretado às 20h, saindo do Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, com chegada prevista para Nova York às 5h do dia 2 de junho.

Nos Estados Unidos, o Brasil ficará concentrado no recém-inaugurado CT do New York Red Bull, em Morristown, Nova Jersey, onde fará a preparação para a estreia no Mundial.

Antes do início da Copa, a equipe ainda disputará um último amistoso contra o Egito, em 6 de junho, em Cleveland.

Veja a lista final de Ancelotti para a Copa do Mundo

Goleiros

Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe) e Weverton (Grêmio);

Defensores

Danilo (Flamengo), Wesley (Roma), Alex Sandro (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal), Bremer (Juventus), Ibañez (Al-Ahli), Leo Pereira (Flamengo);

Meio-campistas

Casemiro (Manchester United), Bruno Guimarães (Newcastle), Fabinho (Al-Ittihad), Lucas Paquetá (Flamengo), Danilo Santos (Botafogo);

Atacantes

Vini Jr. (Real Madrid), Raphinha (Barcelona), Gabriel Martinelli (Arsenal), Luiz Henrique (Zenit), Igor Thiago (Brentford), Endrick (Real Madrid), Matheus Cunha (Manchester United), Rayan (Bournemouth) e Neymar (Santos)