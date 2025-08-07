Bola de Ouro 2025: saiba quando acontece a premiação e quem são os finalistas

Vinicius Jr.: com a taça de campeão da Champions League (Glyn Kirk/AFP)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 7 de agosto de 2025 às 11h51.
Última atualização em 7 de agosto de 2025 às 11h56.
A final da Bola de Ouro 2025 está marcada para o dia 22 de setembro, uma segunda-feira, e acontecerá no tradicional Théâtre du Châtelet, em Paris.
Esta será a 69ª edição da premiação, considerada o maior reconhecimento do futebol mundial, celebrando os melhores jogadores, jogadoras, técnicos e equipes da temporada 2024/25.
A cerimônia distribuirá troféus em igual número para as categorias masculina e feminina, refletindo o crescente reconhecimento do futebol feminino.
Além disso, serão entregues outras distinções importantes, como o Troféu Kopa (melhor jovem), o Troféu Yashin (melhor goleiro), o Troféu Gerd Müller (artilheiro) e o Troféu Johan Cruyff (melhor treinador).
A votação é realizada por um painel internacional composto por 100 jornalistas, representando países do ranking da FIFA, que escolhem os melhores da temporada.
Entre os brasileiros indicados, o atacante Vinicius Jr., do Real Madrid, e o atacante Raphinha, do Barcelona, Marta, do Orlando Pride e Amanda Gutierres, do Palmeiras estão entre os finalistas.
Vinicius Jr. foi vice-campeão na edição anterior e causou repercussão ao não comparecer à cerimônia, mas retorna em 2025 como um dos favoritos, após uma temporada de destaque. Já Raphinha faz sua estreia na lista de indicados, refletindo seu impacto no futebol europeu e na seleção brasileira.
Além de Vinicius Jr. e Raphinha, o jovem atacante Estêvão, ex-Palmeiras e atualmente no Chelsea, foi indicado ao Troféu Kopa, que premia o melhor jogador sub-21 do mundo. Sua presença na lista destaca a geração promissora de talentos brasileiros no cenário internacional.
O Botafogo, campeão brasileiro e da Copa Libertadores em 2024, também está na disputa pelo prêmio de Clube do Ano. O time carioca concorre com grandes clubes europeus, como Barcelona, Chelsea, Paris Saint-Germain e Liverpool, mostrando a força do futebol brasileiro no cenário global.
