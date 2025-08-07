Esporte

Bola de Ouro: Botafogo é indicado a time do ano; saiba quais times concorrem

Botafogo se destaca com conquistas e avança para o reconhecimento global

Botafogo (Francois Nel/Getty Images)

Raphaela Seixas
Raphaela Seixas

Estagiária de jornalismo

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 10h25.

O Botafogo foi indicado ao prêmio de Clube do Ano na Bola de Ouro 2025, um dos maiores reconhecimentos do futebol mundial.

A indicação reflete um ano excepcional para o clube carioca, tanto no campo quanto fora dele.

Em 2025, o Botafogo se destacou no Mundial de Clubes, acumulando aproximadamente R$ 147,3 milhões com sua participação. A equipe obteve vitórias significativas contra clubes de renome mundial, como Seattle Sounders e Paris Saint-Germain, garantindo vaga nas oitavas de final.

Competitividade em torneios nacionais e internacionais

Além do sucesso no Mundial, o Botafogo segue forte nas competições nacionais e continentais. O time continua na briga por títulos importantes, com vaga nas quartas de final da Copa do Brasil, uma posição de destaque no Campeonato Brasileiro e um avanço promissor nas fases da Copa Libertadores da América.

No ano anterior, em 2024, o clube fez história ao conquistar sua primeira Copa Libertadores e o Campeonato Brasileiro, consolidando uma base sólida para os resultados atuais.

Investimentos para o futuro do clube

A ascensão do Botafogo não se limita ao desempenho esportivo. Desde o início da gestão da Sociedade Anônima do Futebol (SAF), o clube investiu mais de R$ 500 milhões em contratações e infraestrutura.

A modernização do centro de treinamento Espaço Lonier e os planos para a construção de um novo estádio demonstram o compromisso do clube com o crescimento sustentável e o fortalecimento a longo prazo.

Disputa Acirrada com Gigantes do Futebol Mundial

Na disputa pelo prêmio de Clube do Ano na Bola de Ouro 2025, o Botafogo enfrenta gigantes do futebol europeu, como Barcelona, Chelsea, Liverpool e Paris Saint-Germain.

Essas equipes também possuem campanhas expressivas em competições internacionais recentes, como a Liga dos Campeões e a Copa do Mundo de Clubes.

O Chelsea, por exemplo, é o atual campeão da Copa do Mundo de Clubes, enquanto o PSG conquistou a Liga dos Campeões.

Quando acontece a premiação da Bola de Ouro 2025?

A cerimônia de premiação será no dia 22 de setembro, no Théâtre du Châtelet, em Paris.

