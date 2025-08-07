Bola de Ouro 2025: Estêvão, ex-Palmeiras, é finalista ao troféu Kopa de revelação; veja lista

Estêvão (FRANCK FIFE/AFP via Getty Images)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 7 de agosto de 2025 às 11h33.
O atacante Estêvão, ex-jogador do Palmeiras, está entre os finalistas do Troféu Kopa, prêmio que reconhece o melhor jogador sub-21 do mundo na Bola de Ouro 2025.
Com apenas 18 anos, Estêvão se destacou durante a temporada 2024/25, especialmente na sua passagem pelo Palmeiras, onde se firmou como uma das grandes promessas do futebol brasileiro.
O Troféu Kopa é uma das categorias mais prestigiadas da Bola de Ouro e promete ser um dos destaques da cerimônia de 2025, que ocorrerá no dia 22 de setembro, em Paris.
A premiação visa reconhecer a melhor jovem promessa do futebol mundial, com Estêvão competindo contra outros talentos de peso como Lamine Yamal (Barcelona), Jude Bellingham (Real Madrid) e Désiré Doué (Paris Saint-Germain).
