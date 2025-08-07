Bola de Ouro 2025: Estêvão, ex-Palmeiras, é finalista ao troféu Kopa de revelação; veja lista

O atacante Estêvão, ex-jogador do Palmeiras, está entre os finalistas do Troféu Kopa, prêmio que reconhece o melhor jogador sub-21 do mundo na Bola de Ouro 2025.

Com apenas 18 anos, Estêvão se destacou durante a temporada 2024/25, especialmente na sua passagem pelo Palmeiras, onde se firmou como uma das grandes promessas do futebol brasileiro.

Troféu Kopa: reconhecimento para os jovens talentos

O Troféu Kopa é uma das categorias mais prestigiadas da Bola de Ouro e promete ser um dos destaques da cerimônia de 2025, que ocorrerá no dia 22 de setembro, em Paris.

A premiação visa reconhecer a melhor jovem promessa do futebol mundial, com Estêvão competindo contra outros talentos de peso como Lamine Yamal (Barcelona), Jude Bellingham (Real Madrid) e Désiré Doué (Paris Saint-Germain).

Veja a lista de indicados:

Ayyoub Bouaddi, 17 anos, meio-campista (Lille)

Pau Cubarsí, 18 anos, zagueiro (Barcelona)

Désiré Doué, 20 anos, atacante (Paris Saint-Germain)

Estêvão, 18 anos, atacante (Chelsea)

Dean Huijsen, 20 anos, zagueiro (Real Madrid)

Myles Lewis-Skelly, 18 anos, lateral-esquerdo (Arsenal)

Rodrigo Mora, 18 anos, meia-atacante (Porto)

João Neves, 20 anos, meio-campista (Paris Saint-Germain)

Lamine Yamal, 18 anos, atacante (Barcelona)

Kenan Yildiz, 20 anos, meia-atacante (Juventus)

Quando acontece a premiação da Bola de Ouro 2025?

A cerimônia de entrega do prêmio da Bola de Ouro 2025 será realizada no dia 22 de setembro, no Théâtre du Châtelet, em Paris. Espera-se que o evento reúna as maiores estrelas do futebol mundial, com uma grande expectativa para a premiação das jogadoras.