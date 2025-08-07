Esporte

Jogos de hoje, quinta-feira, 7 de agosto: onde assistir ao vivo e horários

Saiba onde assistir aos jogos desta quinta-feira online e na TV por assinatura

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 14h28.

A quinta-feira, 7 de agosto, conta com importantes confrontos pela Europa League, Conference League, Copa do Brasil, Campeonato Inglês, Campeonato Argentino e outros torneios internacionais.

A programação inclui também jogos da Copa do Brasil Feminina e competições internacionais da América Central.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Europa League (fase preliminar)

  • 13h30 - Cluj x Braga - OneFootball (Tempo Real)
  • 14h - Häcken x Brann - Canal GOAT (Tempo Real)
  • 15h - Panathinaikos x Shakhtar Donetsk - Canal GOAT e OneFootball (Tempo Real)

Copa do Brasil Feminina

  • 15h - América-MG (F) x Santos (F) - Sportv

Conference League (fase preliminar)

  • 15h45 - Víkingur x Brondby - OneFootball (Tempo Real)
  • 16h - Partizan x Hibernian - Canal GOAT e OneFootball (Tempo Real)

Campeonato Inglês (Terceira divisão)

  • 16h - Port Vale x Cardiff City - Disney+ (Tempo Real)

Campeonato Argentino

  • 19h - San Lorenzo x Vélez Sarsfield - ESPN 4 e Disney+ (Tempo Real)

Copa do Brasil (oitavas)

  • 20h - Vasco x CSA - Sportv e Premiere (Tempo Real)
  • 20h - CRB x Cruzeiro - Prime Video (Tempo Real)

Copa Centro-Americana na Concacaf

  • 23h - CSD Municipal x Sporting San Miguelito - Disney+ (Tempo Real)
  • 23h - Managua x Alajuelense - Disney+ (Tempo Real)

Onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje?

Globoplay

  • 21h30 - Palmeiras x Corinthians - Copa do Brasil
  • 21h30 - Fluminense x Internacional - Copa do Brasil

Sportv

  • 15h - América-MG (F) x Santos (F) - Copa do Brasil Feminina
  • 19h - Vasco x CSA - Copa do Brasil
  • 19h - CRB x Cruzeiro - Copa do Brasil

Premiere

  • 19h - Vasco x CSA - Copa do Brasil
  • 19h - CRB x Cruzeiro - Copa do Brasil

Prime Video

  • 20h - Vasco x CSA - Copa do Brasil
  • 20h - CRB x Cruzeiro - Copa do Brasil

OneFootball

  • 13h30 - Cluj x Braga - Europa League (Tempo Real)
  • 14h - Häcken x Brann - Europa League (Tempo Real)
  • 15h - Panathinaikos x Shakhtar Donetsk - Europa League (Tempo Real)
  • 15h45 - Víkingur x Brondby - Conference League (Tempo Real)
  • 16h - Partizan x Hibernian - Conference League (Tempo Real)

Canal GOAT

  • 14h - Häcken x Brann - Europa League (Tempo Real)
  • 15h - Panathinaikos x Shakhtar Donetsk - Europa League (Tempo Real)
  • 16h - Partizan x Hibernian - Conference League (Tempo Real)

Disney+

  • 16h - Port Vale x Cardiff City - Campeonato Inglês (Tempo Real)
  • 19h - San Lorenzo x Vélez Sarsfield - Campeonato Argentino (Tempo Real)
  • 23h - CSD Municipal x Sporting San Miguelito - Copa Centro-Americana (Tempo Real)
  • 23h - Managua x Alajuelense - Copa Centro-Americana (Tempo Real)
Acompanhe tudo sobre:FutebolAgenda de jogos

