Jogos de hoje, quinta-feira, 7 de agosto: onde assistir ao vivo e horários

A quinta-feira, 7 de agosto, conta com importantes confrontos pela Europa League, Conference League, Copa do Brasil, Campeonato Inglês, Campeonato Argentino e outros torneios internacionais.
A programação inclui também jogos da Copa do Brasil Feminina e competições internacionais da América Central.
Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje
Europa League (fase preliminar)
- 13h30 - Cluj x Braga - OneFootball (Tempo Real)
- 14h - Häcken x Brann - Canal GOAT (Tempo Real)
- 15h - Panathinaikos x Shakhtar Donetsk - Canal GOAT e OneFootball (Tempo Real)
Copa do Brasil Feminina
- 15h - América-MG (F) x Santos (F) - Sportv
Conference League (fase preliminar)
- 15h45 - Víkingur x Brondby - OneFootball (Tempo Real)
- 16h - Partizan x Hibernian - Canal GOAT e OneFootball (Tempo Real)
Campeonato Inglês (Terceira divisão)
- 16h - Port Vale x Cardiff City - Disney+ (Tempo Real)
Campeonato Argentino
- 19h - San Lorenzo x Vélez Sarsfield - ESPN 4 e Disney+ (Tempo Real)
Copa do Brasil (oitavas)
- 20h - Vasco x CSA - Sportv e Premiere (Tempo Real)
- 20h - CRB x Cruzeiro - Prime Video (Tempo Real)
Copa Centro-Americana na Concacaf
- 23h - CSD Municipal x Sporting San Miguelito - Disney+ (Tempo Real)
- 23h - Managua x Alajuelense - Disney+ (Tempo Real)
