Esporte

Universidad Católica x Boca Juniors: horário, onde assistir e prováveis escalações

O Boca Juniors retorna à fase de grupos da competição continental após dois anos e busca repetir o feito de 2023, quando chegou a finalíssima do torneio

SAN NICOLÁS DE LOS ARROYOS, ARGENTINA – 18 DE JANEIRO: Claudio Úbeda, técnico do Boca Juniors, observa antes do amistoso entre Boca Juniors e Club Olimpia no Estadio Único de San Nicolás, em San Nicolás de los Arroyos, no dia 18 de janeiro de 2026. ((Foto de Mateo Occhi/Getty Images))

SAN NICOLÁS DE LOS ARROYOS, ARGENTINA – 18 DE JANEIRO: Claudio Úbeda, técnico do Boca Juniors, observa antes do amistoso entre Boca Juniors e Club Olimpia no Estadio Único de San Nicolás, em San Nicolás de los Arroyos, no dia 18 de janeiro de 2026. ((Foto de Mateo Occhi/Getty Images))

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 7 de abril de 2026 às 06h37.

Universidad Católica x Boca Juniors se enfrentam nesta terça-feira, 7, às 21h30, no Estadio San Carlos de Apoquindo, pela primeira rodada da Copa Libertadores. A partida marca a volta dos Xeneizes a fase de grupos do torneio após dois anos.

Como chega a Universidad Católica para o confronto

A Universidad Católica vive um momento de confiança. Sob o comando do técnico Daniel Garnero, goleou no último jogo por 6 a 1 contra o Palestino pelo Campeonato local. 

Como chega o Boca Juniors para o confronto

O Boca Juniors chega confiante após vencer a última partida contra o Talleres, por 1 a 0, em Córdoba. O resultado permitiu que a comissão técnica, comandada por Claudio Ubeda, trabalhasse com tranquilidade para o jogo contra a Universidad Católica.

Onde assistir a Universidad Católica x Boca Juniors

O jogo entre Universidad Católica x Boca Juniors será transmitido pela Paramount+ A partida está marcada para as 21h30 desta terça-feira.

Prováveis escalações

Universidad Católica (Técnico: Daniel Garnero)

 Vicente Bernedo; Daniel González, Branco Ampuero, Juan Díaz e Eugenio Mena; Jhojan Valencia, Cristián Cuevas e Clemente Montes, Matías Palavecino, Justo Giani e Fernando Zampedri.

Boca Juniors (Técnico: Cláudio Ubeda)

Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa e Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes e Milton Delgado; Tomás Aranda Miguel Merentiel e Adam Bareiro.

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