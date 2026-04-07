Universidad Católica x Boca Juniors: horário, onde assistir e prováveis escalações

Universidad Católica x Boca Juniors se enfrentam nesta terça-feira, 7, às 21h30, no Estadio San Carlos de Apoquindo, pela primeira rodada da Copa Libertadores. A partida marca a volta dos Xeneizes a fase de grupos do torneio após dois anos.

Como chega a Universidad Católica para o confronto

A Universidad Católica vive um momento de confiança. Sob o comando do técnico Daniel Garnero, goleou no último jogo por 6 a 1 contra o Palestino pelo Campeonato local.

Como chega o Boca Juniors para o confronto

O Boca Juniors chega confiante após vencer a última partida contra o Talleres, por 1 a 0, em Córdoba. O resultado permitiu que a comissão técnica, comandada por Claudio Ubeda, trabalhasse com tranquilidade para o jogo contra a Universidad Católica.

Onde assistir a Universidad Católica x Boca Juniors

O jogo entre Universidad Católica x Boca Juniors será transmitido pela Paramount+ A partida está marcada para as 21h30 desta terça-feira.

Prováveis escalações

Universidad Católica (Técnico: Daniel Garnero)

Vicente Bernedo; Daniel González, Branco Ampuero, Juan Díaz e Eugenio Mena; Jhojan Valencia, Cristián Cuevas e Clemente Montes, Matías Palavecino, Justo Giani e Fernando Zampedri.

Boca Juniors (Técnico: Cláudio Ubeda)

Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa e Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes e Milton Delgado; Tomás Aranda Miguel Merentiel e Adam Bareiro.