Barcelona x Atlético de Madrid: onde assistir e horário

Barcelona: Equipe de Hansi Flick busca virada histórica para chegar na final da Copa do Rei (Manuel Queimadelos/Quality Sport Images/Getty Images)
Freelancer
Publicado em 3 de março de 2026 às 16h55.
Nesta terça-feira, 3, o Barcelona recebe o Atlético de Madrid pela volta da semifinal da Copa del Rey, no Camp Nou, em Barcelona. A bola rola às 17h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo pelo Disney+ e ESPN Brasil.
O Barcelona chega pressionado à partida de hoje após perder por 4 a 0 para o Atlético de Madrid na ida da semifinal, em duelo disputado na capital espanhola. Para avançar sem precisar de prorrogação ou pênaltis, o Barça precisa de uma vitória por pelo menos cinco gols de diferença.
Na La Liga, o Barcelona é o líder com 64 pontos e tem um ótimo desempenho ofensivo. Nos últimos dois jogos os catalães marcaram sete gols, número que expressa a força do ataque e mantém viva a esperança de classificação na Copa do Rei.
O Atlético de Madrid chega com a vantagem confortável construída na partida de ida (4 a 0) e busca controlar o jogo no Camp Nou para confirmar a vaga na final, algo que não acontece desde á temporada 2012-13.
O histórico entre Barcelona e Atlético de Madrid traz um quadro favorável ao clube catalão:
• Barcelona: 35 vitórias
• Atlético de Madrid: 15 vitórias
• 16 empates
A partida terá transmissão exclusiva no plano premium do Disney+ e com cobertura também pela ESPN Brasil.