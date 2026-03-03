Barcelona x Atlético de Madrid: onde assistir e horário

Nesta terça-feira, 3, o Barcelona recebe o Atlético de Madrid pela volta da semifinal da Copa del Rey, no Camp Nou, em Barcelona. A bola rola às 17h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo pelo Disney+ e ESPN Brasil.

Barcelona precisa de virada histórica

O Barcelona chega pressionado à partida de hoje após perder por 4 a 0 para o Atlético de Madrid na ida da semifinal, em duelo disputado na capital espanhola. Para avançar sem precisar de prorrogação ou pênaltis, o Barça precisa de uma vitória por pelo menos cinco gols de diferença.

Na La Liga, o Barcelona é o líder com 64 pontos e tem um ótimo desempenho ofensivo. Nos últimos dois jogos os catalães marcaram sete gols, número que expressa a força do ataque e mantém viva a esperança de classificação na Copa do Rei.

Atlético de Madrid com vantagem e confiança

O Atlético de Madrid chega com a vantagem confortável construída na partida de ida (4 a 0) e busca controlar o jogo no Camp Nou para confirmar a vaga na final, algo que não acontece desde á temporada 2012-13.

Retrospecto do duelo Barcelona x Atlético de Madrid

O histórico entre Barcelona e Atlético de Madrid traz um quadro favorável ao clube catalão:

• Barcelona: 35 vitórias

• Atlético de Madrid: 15 vitórias

• 16 empates

Onde assistir Barcelona x Atlético de Madrid

A partida terá transmissão exclusiva no plano premium do Disney+ e com cobertura também pela ESPN Brasil.