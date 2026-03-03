Copa do Brasil: jogos da 2ª fase começam hoje; onde assistir

Freelancer
Publicado em 3 de março de 2026 às 18h55.
A segunda fase da Copa do Brasil segue nesta terça-feira, 3, com dois confrontos eliminatórios que valem vaga na terceira fase do torneio. As partidas são decididas em jogo único e, em caso de empate, a classificação será definida nos pênaltis.
O CRB recebe o Porto-BA, às 20h, no estádio Rei Pelé, pela segunda fase da Copa do Brasil. O time alagoano vem de três vitórias seguidas no estadual, incluindo triunfos sobre o CSA. Estando na Série B, o clube pode garantir R$ 1,53 milhão com a classificação.
O Porto-BA tenta seguir vivo na temporada após eliminação no estadual e mira a vaga antes da disputa da Série D. Quem avançar enfrenta o vencedor de Santa Cruz x Sousa-PB.
O jogo acontece às 21h30 no Estádio Orlando Scarpelli, e os donos da casa chegam pressionados para o duelo. O Figueirense vive momento delicado no Campeonato Catarinense e ainda corre risco de rebaixamento. A vitória sobre o Joinville, na última sexta-feira, deu fôlego ao Alvinegro, que agora precisa vencer o Carlos Renaux e torcer por tropeço do Marcílio Dias para escapar da queda. É nesse cenário de instabilidade que o time tenta reagir no torneio nacional.
O Azuriz, destaque da edição de 2022 da Copa do Brasil, quando caiu apenas na terceira fase diante do Bahia, tenta repetir a boa campanha. Na temporada atual, o clube foi eliminado nas quartas de final do Campeonato Paranaense pelo Operário e ainda disputará a Série D do Campeonato Brasileiro.
Quem avançar no confronto enfrentará o Amazonas na próxima fase, que já garantiu a vaga após a vitória sobre Imperatriz-MA.
GE TV, Premiere e SporTV: Figueirense x Azuriz
Sem transmissão: CRB x Porto-BA
19h
19h30
20h
21h
21h30
16h
19h
21h30