Copa do Brasil: jogos da 2ª fase começam hoje; onde assistir

CRB e Porto-BA jogam às 20h sem transmissão; Figueirense e Azuriz entram em campo às 21h30 com exibição no SporTV, Premiere e GE TV

Renan Rodrigues
Renan Rodrigues

Freelancer

Publicado em 3 de março de 2026 às 18h55.

A segunda fase da Copa do Brasil segue nesta terça-feira, 3, com dois confrontos eliminatórios que valem vaga na terceira fase do torneio. As partidas são decididas em jogo único e, em caso de empate, a classificação será definida nos pênaltis.

CRB x Porto-BA (sem transmissão)

O CRB recebe o Porto-BA, às 20h, no estádio Rei Pelé, pela segunda fase da Copa do Brasil. O time alagoano vem de três vitórias seguidas no estadual, incluindo triunfos sobre o CSA. Estando na Série B, o clube pode garantir R$ 1,53 milhão com a classificação.

O Porto-BA tenta seguir vivo na temporada após eliminação no estadual e mira a vaga antes da disputa da Série D. Quem avançar enfrenta o vencedor de Santa Cruz x Sousa-PB.

Figueirense x Azuriz: transmissão GE TV, Premiere e SporTV

O jogo acontece às 21h30 no Estádio Orlando Scarpelli, e os donos da casa chegam pressionados para o duelo. O Figueirense vive momento delicado no Campeonato Catarinense e ainda corre risco de rebaixamento. A vitória sobre o Joinville, na última sexta-feira, deu fôlego ao Alvinegro, que agora precisa vencer o Carlos Renaux e torcer por tropeço do Marcílio Dias para escapar da queda. É nesse cenário de instabilidade que o time tenta reagir no torneio nacional.

O Azuriz, destaque da edição de 2022 da Copa do Brasil, quando caiu apenas na terceira fase diante do Bahia, tenta repetir a boa campanha. Na temporada atual, o clube foi eliminado nas quartas de final do Campeonato Paranaense pelo Operário e ainda disputará a Série D do Campeonato Brasileiro.

Quem avançar no confronto enfrentará o Amazonas na próxima fase, que já garantiu a vaga após a vitória sobre Imperatriz-MA.

Onde assistir à Copa do Brasil hoje

GE TV, Premiere e SporTV: Figueirense x Azuriz
Sem transmissão: CRB x Porto-BA

Veja os outros confrontos dessa semana:

📅 Quarta-feira (4 de março)

19h

  • Ivinhema-MS x Volta Redonda — sem transmissão
  • Nova Iguaçu x Lagarto-SE — sem transmissão
  • Velo Clube-SP x Vila Nova — sem transmissão
  • Tuna Luso-PA x Tocantinópolis — sem transmissão

19h30

  • Capital-TO x Manaus — sem transmissão
  • Betim-MG x Operário-PR — sem transmissão
  • Avaí x Porto Vitória-ES — Amazon Prime

20h

  • Rio Branco-ES x Athletic-MG — ge.globo
  • Santa Catarina x Cuiabá — sem transmissão

21h

  • Manauara-AM x Itabaiana-SE — sem transmissão

21h30

  • América-MG x Tirol-CE — Premiere e SporTV

📅 Quinta-feira (5 de março)

16h

  • Trem-AP x Fluminense-PI — sem transmissão

19h

  • Desportiva Ferroviária-ES x Sport — Premiere, SporTV e GE TV
  • Portuguesa-RJ x Maracanã-CE — sem transmissão

21h30

  • Juventude x Guaporé-RO — Premiere e SporTV
  • Santa Cruz x Sousa-PB — Amazon Prime
