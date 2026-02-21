Esporte

Atlético de Madrid x Espanyol: horário e onde assistir ao jogo de La Liga

Times brigam por vaga em competições europeias; Atlético tenta encerrar jejum de vitórias

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 21 de fevereiro de 2026 às 14h54.

Atlético de Madrid e Espanyol se enfrentam hoje, sábado, 21, às 17h (horário de Brasília), pela temporada 2025/26 de La Liga. A partida terá transmissão da Xsports e do Disney+.

O Atlético ocupa a quarta posição, com 45 pontos. A equipe não vence há três partidas, com um empate e duas derrotas, e busca reação para se manter na zona de classificação para competições europeias da próxima temporada.

O Espanyol aparece na sexta colocação, com 35 pontos, e também disputa espaço nas vagas continentais. O confronto direto pode influenciar a disputa pelas posições que garantem participação em torneios europeus.

Que horas é o jogo Atlético de Madrid x Espanyol?

A partida começa às 17h (de Brasília), neste sábado, 21.

Onde assistir ao jogo Atlético de Madrid x Espanyol?

O confronto terá transmissão da Xsports e do Disney+.

Acompanhe tudo sobre:Futebol europeuFutebolAgenda de jogos

Mais de Esporte

Olimpíadas de Inverno: Noruega lidera quadro de medalhas; veja posição do Brasil

PSG x Metz: horário e onde assistir ao jogo do Campeonato Francês

Palmeiras x Capivariano: onde assistir ao vivo e horário do jogo hoje

Manchester City x Newcastle: horário e onde assistir ao jogo da Premier League

Mais na Exame

Esporte

Olimpíadas de Inverno: Noruega lidera quadro de medalhas; veja posição do Brasil

Brasil

Motta diz que Câmara vai votar acordo entre Mercosul e UE na próxima semana

Casual

Felipe Bronze: intuição, colaboração e inquietude

ESG

BNDES investe em 500 empreendedores de impacto da periferia de São Paulo