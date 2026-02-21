Atlético de Madrid x Espanyol: horário e onde assistir ao jogo de La Liga

Redação Exame
Publicado em 21 de fevereiro de 2026 às 14h54.
Atlético de Madrid e Espanyol se enfrentam hoje, sábado, 21, às 17h (horário de Brasília), pela temporada 2025/26 de La Liga. A partida terá transmissão da Xsports e do Disney+.
O Atlético ocupa a quarta posição, com 45 pontos. A equipe não vence há três partidas, com um empate e duas derrotas, e busca reação para se manter na zona de classificação para competições europeias da próxima temporada.
O Espanyol aparece na sexta colocação, com 35 pontos, e também disputa espaço nas vagas continentais. O confronto direto pode influenciar a disputa pelas posições que garantem participação em torneios europeus.
A partida começa às 17h (de Brasília), neste sábado, 21.
O confronto terá transmissão da Xsports e do Disney+.