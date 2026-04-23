Copa do Mundo 2026: estrelas lesionadas viram dor de cabeça para seleções

Faltam menos de 50 dias para a Copa do Mundo nos Estados Unidos, México e Canadá, e muitas preocupações começam a rondar as seleções que participam do torneio.

Diversas estrelas estão convivendo com lesões e podem ser baixas no Mundial, enquanto outras já são desfalques confirmados.

A nova baixa é do meia-atacante alemão Serge Gnabry. O jogador do Bayern de Munique rompeu o músculo adutor da coxa direita durante um treinamento e não poderá disputar o mundial. O tempo de recuperação para esse tipo de lesão é de pelo menos três meses.