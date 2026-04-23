Copa do Mundo 2026: estrelas lesionadas viram dor de cabeça para seleções

Lamine Yamal: jogador sofreu uma lesão na coxa ( (Foto: Joan Valls/Urbanandsport/NurPhoto via Getty Images))
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Publicado em 23 de abril de 2026 às 14h11.
Faltam menos de 50 dias para a Copa do Mundo nos Estados Unidos, México e Canadá, e muitas preocupações começam a rondar as seleções que participam do torneio.
Diversas estrelas estão convivendo com lesões e podem ser baixas no Mundial, enquanto outras já são desfalques confirmados.
A nova baixa é do meia-atacante alemão Serge Gnabry. O jogador do Bayern de Munique rompeu o músculo adutor da coxa direita durante um treinamento e não poderá disputar o mundial. O tempo de recuperação para esse tipo de lesão é de pelo menos três meses.
No entanto, ele não é o único. Outros atletas também são baixas confirmadas, como o atacante Hugo Ekitiké, do Liverpool e seleção francesa, Rodrygo da seleção brasileira, e Joaquin Piqueréz, do Uruguai.
Além deles, também há atletas com lesões graves, mas que podem se recuperar a tempo do mundial. Mesmo assim, ainda não estão 100% confirmados, como é o caso do espanhol Lamine Yamal.