Esporte

Copa do Mundo 2026: estrelas lesionadas viram dor de cabeça para seleções

Com menos de 50 dias para o início do torneio, seleções acumulam baixas confirmadas e aguardam recuperação de estrelas importantes como Lamine Yamal e Cristian Romero.

Lamine Yamal: jogador sofreu uma lesão na coxa ( (Foto: Joan Valls/Urbanandsport/NurPhoto via Getty Images))

Lamine Yamal: jogador sofreu uma lesão na coxa ( (Foto: Joan Valls/Urbanandsport/NurPhoto via Getty Images))

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 23 de abril de 2026 às 14h11.

Faltam menos de 50 dias para a Copa do Mundo nos Estados Unidos, México e Canadá, e muitas preocupações começam a rondar as seleções que participam do torneio.

Diversas estrelas estão convivendo com lesões e podem ser baixas no Mundial, enquanto outras já são desfalques confirmados.

A nova baixa é do meia-atacante alemão Serge Gnabry. O jogador do Bayern de Munique rompeu o músculo adutor da coxa direita durante um treinamento e não poderá disputar o mundial. O tempo de recuperação para esse tipo de lesão é de pelo menos três meses.

No entanto, ele não é o único. Outros atletas também são baixas confirmadas, como o atacante Hugo Ekitiké, do Liverpool e seleção francesa, Rodrygo da seleção brasileira, e Joaquin Piqueréz, do Uruguai.

Além deles, também há atletas com lesões graves, mas que podem se recuperar a tempo do mundial. Mesmo assim, ainda não estão 100% confirmados, como é o caso do espanhol Lamine Yamal.

Veja a lista de alguns atletas lesionados pré-Copa do Mundo

  • Hugo Ekitiké - Liverpool e seleção francesa - lesão no tendão de Aquiles - baixa confirmada.
  • Luis Ángel Malagón - América do México e seleção mexicana - lesão no tendão de Aquiles - baixa confirmada.
  • Juan Foyth - Villarreal e seleção argentina - lesão no tendão de Aquiles - baixa confirmada.
  • Rodrygo — Real Madrid e seleção brasileira - ruptura de ligamento do joelho - baixa confirmada.
  • Joaquin Píquerez - Palmeiras e seleção uruguaia - ruptura de ligamento do tornozelo - baixa confirmada.
  • Carter-Vickers - Celtic e seleção dos Estados Unidos - lesão no tendão de Aquiles - baixa confirmada.
  • Gustav Lundgren - GAIS e seleção sueca - lesão no tendão de Aquiles - baixa confirmada.
  • Estêvão — Chelsea e seleção brasileira — lesão grave na coxa direita — presença no Mundial não está confirmada.
  • Cristian Romero - Tottenham e seleção argentina - lesão no ligamento colateral do joelho - presença no Mundial não está confirmada.
  • Lamine Yamal - Barcelona e Espanha - lesão no posterior da coxa esquerda - presença no Mundial não está confirmada.
  • Éder Militão - Real Madrid e Brasil - lesão muscular no bíceps femoral da perna esquerda - presença no Mundial, até o momento, não parece ameaçada
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