Bangu x Volta Redonda: que horas e onde assistir ao jogo hoje?

Bangu e Volta Redonda entram em campo nesta sexta-feira, 20, pelo jogo de ida da semifinal da Taça Rio 2026.

A partida será disputada no Estádio Moça Bonita, no Rio de Janeiro, e marca o primeiro duelo na busca por uma vaga na decisão da competição.

O Bangu tenta aproveitar o fator casa para abrir vantagem no confronto e chegar mais confortável ao jogo da volta.

Já o Volta Redonda busca surpreender fora de casa para decidir a classificação à final diante de sua torcida.

Taça Rio

O duelo integra a fase semifinal da Taça Rio, torneio que reúne equipes que não avançaram às semifinais do Campeonato Carioca, mas seguem na disputa por um título estadual.

O jogo de ida é decisivo para definir o cenário da volta, e a expectativa é de equilíbrio entre as equipes, que buscam manter viva a chance de levantar a taça.

Que horas é o jogo entre Bangu e Volta Redonda?

Bangu e Volta Redonda se enfrentam às 20h (horário de Brasília), no Estádio Moça Bonita, no Rio de Janeiro.

Onde posso assistir ao jogo?

A partida terá transmissão ao vivo no Premiere.