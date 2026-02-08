Esporte

Fluminense x Maricá: onde assistir e horário pelo Campeonato Carioca

Partida entre Fluminense x Maricá é válida pelo Campeonato Carioca

Mateus Omena
Repórter

Publicado em 8 de fevereiro de 2026 às 08h00.

Fluminense e Maricá se enfrentam neste domingo, 8 de fevereiro, às 20h30, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. A partida é válida pela sexta rodada do Campeonato Carioca e terá transmissão ao vivo no Sportv e Premiere.

O Fluminense chega à partida dependendo apenas de si para conquistar a Taça Guanabara. Com 12 pontos somados e a melhor campanha da competição até aqui, o Tricolor das Laranjeiras é ameaçado por Volta Redonda, Bangu e Botafogo. Como será o último a entrar em campo na rodada, o time pode ser campeão mesmo antes do apito inicial, dependendo dos demais resultados.

Veja as prováveis escalações:

Fluminense (Técnico: Luis Zubeldía)
Fábio; Samuel Xavier, Freytes, Jemmes e Renê; Martinelli, Nonato e Lucho Acosta; Canobbio, Serna e John Kennedy.

Maricá (Técnico: Marcus Alexandre)
Yuri Duarte; Almir Sota, Magno Nunes, Victor Pereira e Rafael Forster; Rafael Carioca, Magno Souza, Wellington e Denílson; Caio Vitor e Pablo Thomaz.

Onde assistir ao vivo o jogo Fluminense x Maricá hoje pelo Campeonato Carioca?

O jogo deste domingo, às 20h30, entre Fluminense e Maricá terá transmissão ao vivo no Sportv e Premiere.

Como assistir online o jogo Fluminense x Maricá hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Globoplay, que transmite os canais Sportv e Premiere.

