Botafogo x Bangu: onde assistir e horário pelo Campeonato Carioca

Partida entre Botafogo x Bangu é válida pela 4ª rodada da Taça Guanabara

Mateus Omena
Repórter

Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 06h00.

Botafogo e Bangu se enfrentam neste sábado, 24, às 21h (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pela quarta rodada da Taça Guanabara, fase inicial do Campeonato Carioca 2025. A partida será transmitida ao vivo no Sportv e Premiere.

Apesar da instabilidade nos bastidores, o Botafogo, comandado por Martín Anselmi, lidera o Grupo B com seis pontos. Já o Bangu também soma seis pontos e ocupa a primeira posição do Grupo A. O clássico carioca, portanto, é direto na briga pela classificação, e uma vitória pode deixar o caminho livre para a próxima fase da competição.

Prováveis escalações

  • Botafogo (Técnico: Martín Anselmi)
    Léo Linck; Mateo Ponte, Barboza e Newton; Vitinho, Allan, Danilo, Montoro e Alex Telles; Artur e Arthur Cabral.
  • Bangu (Técnico: Tinoco)
    Bruno; Caio Felipe, Gilberto, Patrick e Bruno Boca; Italo Isaac, Mauro Silva e Walber; Garrinsha, Sibito e PK.

Onde assistir ao vivo o jogo Botafogo x Bangu hoje pelo Campeonato Carioca?

O jogo deste sábado, 21h, entre Botafogo e Bangu terá transmissão ao vivo no Sportv e Premiere.

Como assistir online o jogo Botafogo x Bangu hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Globoplay.

