Botafogo x Bangu: onde assistir e horário pelo Campeonato Carioca

Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 06h00.
Botafogo e Bangu se enfrentam neste sábado, 24, às 21h (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pela quarta rodada da Taça Guanabara, fase inicial do Campeonato Carioca 2025. A partida será transmitida ao vivo no Sportv e Premiere.
Apesar da instabilidade nos bastidores, o Botafogo, comandado por Martín Anselmi, lidera o Grupo B com seis pontos. Já o Bangu também soma seis pontos e ocupa a primeira posição do Grupo A. O clássico carioca, portanto, é direto na briga pela classificação, e uma vitória pode deixar o caminho livre para a próxima fase da competição.
Você pode assistir à partida online pelo Globoplay.