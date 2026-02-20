Athletic Bilbao x Elche: que horas e onde assistir ao jogo de hoje?

Esporte

O duelo será disputado no estádio San Mamés, em Bilbao

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 15h32.

Athletic Bilbao e Elche entram em campo nesta sexta-feira, 20, pela 25ª rodada da La Liga. O duelo será disputado no estádio San Mamés, em Bilbao, e coloca frente a frente duas equipes que buscam subir na classificação do campeonato.

O confronto é importante principalmente para o Athletic Bilbao, que ocupa a 9ª posição com 31 pontos, após nove vitórias, quatro empates e onze derrotas em 24 partidas.

Já o Elche aparece na 16ª colocação, com 25 pontos, resultado de cinco vitórias, dez empates e nove derrotas. A equipe tenta se distanciar da parte inferior da tabela.

La Liga

A La Liga reúne 20 equipes que se enfrentam em turno e returno, e o clube que somar mais pontos ao final das 38 rodadas é o campeão.

Os quatro primeiros colocados garantem vaga na fase de grupos da Liga dos Campeões. O quinto assegura presença na Liga Europa, enquanto o sexto disputa a fase de qualificação do torneio. O sétimo se classifica para a Liga Conferência da Europa. Já os três últimos colocados são rebaixados.

No topo da tabela estão Real Madrid, com 60 pontos, e Barcelona, com 58. Athletic Bilbao e Elche tentam se aproximar das primeiras posições e ganhar fôlego na reta final da competição.

Que horas acontece o jogo Athletic Bilbao x Elche?

Athletic Bilbao e Elche se enfrentam às 17h (horário de Brasília), no estádio San Mamés, em Bilbao.

Onde assistir ao jogo Athletic Bilbao x Elche ao vivo?

A partida terá transmissão exclusiva pelo Disney+ Premium.

