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Internacional x Bahia: que horas onde assistir ao jogo do Brasileirão?

Equipes se enfrentam neste domingo, 15, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026, no Beira-Rio

Brasileirão 2026: Internacional e Bahia se enfrentam neste domingo (Redes Sociais/Reprodução)

Brasileirão 2026: Internacional e Bahia se enfrentam neste domingo (Redes Sociais/Reprodução)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 15 de março de 2026 às 08h02.

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Internacional e Bahia se enfrentam neste domingo, 15, no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026.

As equipes vivem momentos diferentes na tabela. O Internacional ocupa a 19ª colocação, com dois pontos em cinco jogos e ainda sem vitórias na competição. Já o Bahia aparece em 4º lugar, com oito pontos em quatro partidas e pode se aproximar da liderança em caso de triunfo.

Que horas é o jogo Internacional x Bahia

A partida entre Internacional e Bahia acontece neste domingo, 15, às 16h (horário de Brasília), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.

Onde assistir Internacional x Bahia

O jogo terá transmissão pela TV Globo.

Possíveis escalações

Internacional: Rochet; Bruno Gomes, Félix Torres, Victor Gabriel (Mercado) e Matheus Bahia (Bernabei); Ronaldo (Aguirre), Paulinho, Vitinho, Alan Patrick e Carbonero; Borré (Alerrandro).

Bahia: Ronaldo; Gómez, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Nicolás Acevedo, Jean Lucas e Rodrigo Nestor; Ademir (Kike Olivera), Erick Pulga e Willian José.

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