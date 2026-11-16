Dino Sani, campeão da Seleção Brasileira na Copa de 1958, morre aos 94 anos

O ex-jogador e treinador Dino Sani, integrante da seleção que conquistou o primeiro título mundial do Brasil, morreu na noite deste domingo, 15, aos 94 anos. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e a Federação Paulista de Futebol (FPF) confirmaram a morte.

Com passagens por São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Boca Juniors e Milan, o meio-campista disputou a Copa do Mundo de 1958, na Suécia. Após encerrar a carreira nos gramados, assumiu o comando de clubes no Brasil e no exterior.

Em nota, o presidente da CBF, Samir Xaud, prestou solidariedade aos familiares e amigos e lembrou a participação de Sani na conquista da Seleção.

“Perdemos um dos nossos primeiros campeões do mundo. Dino Sani eternizou seu nome na história da Seleção Brasileira em 1958. Seu nome estará para sempre entre os grandes da Amarelinha. Neste momento difícil para familiares e amigos, presto minha solidariedade e reverência a este grande vencedor e ídolo”, afirmou.

Da titularidade na Copa à conquista de 1958

Jogador do São Paulo à época, Sani foi chamado pelo técnico Vicente Feola para o Mundial e começou a competição como titular. Esteve em campo na vitória por 3 a 0 sobre a Áustria e no empate por 0 a 0 com a Inglaterra, nos dois primeiros compromissos da fase de grupos.

Uma lesão muscular interrompeu sua participação no torneio. Zito assumiu a posição e seguiu na equipe até a final, quando o Brasil venceu a Suécia por 5 a 2.

De acordo com a CBF, o meio-campista somou 24 partidas e quatro gols pela Seleção Brasileira. Foram 16 vitórias, quatro empates e quatro derrotas. Também integrou os elencos que venceram a Taça Oswaldo Cruz de 1958, a Taça Bernardo O’Higgins de 1959 e a Copa Roca de 1960.

Trajetória entre Brasil, Argentina e Itália

Nascido na cidade de São Paulo, em 23 de maio de 1932, Dino Sani começou como profissional no Palmeiras, em 1950, e fez parte do elenco campeão paulista daquele ano. Depois, passou por XV de Jaú e Comercial-SP, antes de chegar ao São Paulo, em 1954.

Pelo clube do Morumbi, permaneceu até 1960, com 324 jogos e 113 gols. Nesse período, conquistou o Campeonato Paulista de 1957. Sua atuação no meio-campo reunia passes, cobranças de falta e proteção à defesa.

A transferência para o Boca Juniors ocorreu em 1960. No ano seguinte, Sani foi para o Milan, onde venceu o Campeonato Italiano de 1961/62 e a Taça dos Campeões Europeus de 1962/63, torneio que deu origem à atual Liga dos Campeões da Europa.

Na volta ao futebol brasileiro, vestiu a camisa do Corinthians entre 1965 e 1968. Conquistou o Torneio Rio-São Paulo de 1966 e encerrou a carreira de jogador no clube.

Títulos como treinador no Brasil e no Uruguai

A transição para o banco de reservas começou no próprio Corinthians. Sani dirigiu a equipe em 1969 e 1970, antes de assumir o Internacional, onde trabalhou entre 1971 e 1974 e conquistou três edições seguidas do Campeonato Gaúcho: 1971, 1972 e 1973.

No exterior, comandou Boca Juniors, Peñarol e a seleção do Catar. À frente do clube uruguaio, ganhou os campeonatos nacionais de 1978 e 1979. Em outra passagem pelo Internacional, conquistou novamente o Estadual, em 1983.

Sua trajetória como técnico também incluiu Palmeiras, Flamengo, Fluminense, Coritiba, Goiás, Ponte Preta e Grêmio.

A Federação Paulista de Futebol lamentou a morte e o classificou como um dos maiores ídolos da história do futebol paulista.