Incêndios avançam na Espanha e ameaçam Madri

A Espanha enfrenta o maior incêndio florestal de sua história recente, com quase 77 mil hectares atingidos pelas chamas, enquanto a França combate um grande foco de incêndio próximo a Bordeaux. Juntos, os incêndios nos dois países já provocaram a evacuação de cerca de 325 mil pessoas.

Na Espanha, um dos maiores focos está na província de Ávila, a noroeste de Madri, onde quase 50 mil hectares foram consumidos pelo fogo.

"Estamos falando do maior incêndio florestal da história recente do nosso país", afirmou a ministra da Transição Ecológica, Sara Aagesen.

Incêndios em Madri e nas províncias vizinhas de Toledo e Ávila ameaçam se unir em um único grande foco ao redor da capital espanhola, o que levou à evacuação de cerca de 60 mil pessoas.

O primeiro-ministro Pedro Sánchez alertou que o país ainda enfrentará "horas difíceis".

O rei Felipe VI e a rainha Letizia visitaram um centro esportivo municipal transformado em abrigo para moradores deslocados de Villamanta, na região de Madri. O monarca lamentou a perda de um "patrimônio natural incalculável", enquanto a rainha destacou a incerteza enfrentada pelos desabrigados.

"Viemos apenas com a roupa do corpo porque pensávamos que voltaríamos no dia seguinte. Estamos tão cansados, exaustos e ansiosos para voltar para casa", disse Helena, de 45 anos, que está no abrigo desde quinta-feira.

Além dos incêndios próximos à capital, um novo foco na província de Castellón, na Comunidade Valenciana, levou à evacuação de pelo menos 15 mil pessoas. Em outro incêndio na região de Valência, uma pessoa morreu.

Na França, bombeiros combatem um incêndio próximo a Bordeaux que gerou o fenômeno conhecido como "tempestade de fogo", quando o calor intenso torna as chamas praticamente incontroláveis.

Segundo Éric Brocardi, porta-voz da Federação Nacional dos Bombeiros, a temperatura no centro do incêndio provoca combustão espontânea da vegetação e favorece a propagação das chamas.

O incêndio já atingiu 42 mil hectares e provocou, desde quarta-feira, a evacuação de mais de 220 mil pessoas.

As chamas ameaçam Bordeaux, principal cidade da região vinícola de Gironde. O incêndio está a cerca de 15 quilômetros da cidade, segundo o prefeito Thomas Cazenave. Embora uma evacuação da população não esteja prevista no momento, ele afirmou que as autoridades estão preparadas para diferentes cenários.

As autoridades francesas também alertaram para uma nova onda de calor a partir de terça-feira, com temperaturas entre 38°C e 40°C, o que pode agravar a situação.

Além do incêndio na região de Bordeaux, equipes seguem combatendo focos nas regiões de Landes, Var e na ilha da Córsega.

Segundo climatologistas do grupo World Weather Attribution, a seca prolongada e as ondas de calor registradas em junho e julho criaram condições favoráveis para a propagação dos incêndios. Em estudo publicado nesta semana, o grupo afirma que as mudanças climáticas, impulsionadas principalmente pela queima de combustíveis fósseis, intensificam esses eventos extremos.

*Com informações da AFP