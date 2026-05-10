West Ham x Arsenal: que horas e onde assistir ao jogo da Premier League

West Ham x Arsenal: veja onde partida será transmitida (Alex Pantling - UEFA/UEFA /Getty Images)
Publicado em 10 de maio de 2026 às 06h01.
West Ham e Arsenal se enfrentam neste domingo, 10, pela Premier League.
O duelo, no London Stadium, é válido pela 36ª rodada. O West Ham ocupa a 18ª posição e luta contra o rebaixamento, enquanto o Arsenal lidera a competição e segue na disputa pelo título inglês.
A partida acontece às 12h30, do horário de Brasília, neste domingo, 10.
O jogo será transmitido pela ESPN e pelo Disney+.
M. Hermansen; K. Walker-Peters, K. Mavropanos, A. Disasi e E. H. M. Diouf; T. Souček e M. Fernandes; J. Bowen, P. Felipe, C. Summerville e T. Castellanos.
Técnico: Nuno Espírito Santo.
D. Raya; B. White, W. Saliba, G. Magalhaes e P. Hincapié; M. Ødegaard, M. Zubimendi e D. Rice; N. Madueke, V. Gyökeres e G. Martinelli.
Técnico: Mikel Arteta.