West Ham x Arsenal: que horas e onde assistir ao jogo da Premier League

Arsenal está cada vez mais perto de conquistar o título inglês enquanto o West Ham tenta não ser rebaixado

West Ham x Arsenal: veja onde partida será transmitida

Maria Eduarda Lameza
Estagiária de jornalismo

Publicado em 10 de maio de 2026 às 06h01.

West Ham e Arsenal se enfrentam neste domingo, 10, pela Premier League.

O duelo, no London Stadium, é válido pela 36ª rodada. O West Ham ocupa a 18ª posição e luta contra o rebaixamento, enquanto o Arsenal lidera a competição e segue na disputa pelo título inglês.

Que horas assistir à West Ham x Arsenal

A partida acontece às 12h30, do horário de Brasília, neste domingo, 10.

Onde assistir à West Ham x Arsenal

O jogo será transmitido pela ESPN e pelo Disney+.

Prováveis escalações

West Ham

M. Hermansen; K. Walker-Peters, K. Mavropanos, A. Disasi e E. H. M. Diouf; T. Souček e M. Fernandes; J. Bowen, P. Felipe, C. Summerville e T. Castellanos.

Técnico: Nuno Espírito Santo.

Arsenal

D. Raya; B. White, W. Saliba, G. Magalhaes e P. Hincapié; M. Ødegaard, M. Zubimendi e D. Rice; N. Madueke, V. Gyökeres e G. Martinelli.

Técnico: Mikel Arteta.

