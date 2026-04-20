Palmeiras lidera com folga após 12 rodadas do Brasileirão; veja a tabela atualizada

Arrascaeta: Jogador marcou um dos gols do Flamengo, que segue cola do líder Palmeiras ((Foto: Ruano Carneiro/Getty Images))
Colaboradora
Publicado em 20 de abril de 2026 às 09h38.
|Pos.
|Clube
|Pts
|Vit
|Emp
|Der
|1
|Palmeiras
|29
|9
|2
|1
|2
|Flamengo
|23
|7
|2
|2
|3
|Fluminense
|23
|7
|2
|3
|4
|São Paulo
|20
|6
|2
|4
|5
|Bahia
|20
|6
|2
|3
|6
|Athletico-PR
|19
|6
|1
|5
|7
|Coritiba
|19
|5
|4
|3
|8
|Bragantino
|17
|5
|2
|5
|9
|Botafogo
|16
|5
|1
|5
|10
|Vasco
|16
|4
|4
|4
|11
|Vitória
|15
|4
|3
|4
|12
|Atlético-MG
|14
|4
|2
|6
|13
|Grêmio
|13
|3
|4
|5
|14
|Internacional
|13
|3
|4
|5
|15
|Santos
|13
|3
|4
|5
|16
|Cruzeiro
|13
|3
|4
|5
|17
|Corinthians
|12
|2
|6
|4
|18
|Mirassol
|9
|2
|3
|6
|19
|Remo
|8
|1
|5
|6
|20
|Chapecoense
|8
|1
|5
|5