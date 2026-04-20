Palmeiras lidera com folga após 12 rodadas do Brasileirão; veja a tabela atualizada

Palmeiras mantém a liderança isolada, enquanto Corinthians, Mirassol, Remo e Chapecoense lutam contra o rebaixamento

Arrascaeta: Jogador marcou um dos gols do Flamengo, que segue cola do líder Palmeiras ((Foto: Ruano Carneiro/Getty Images))

Gabriella Brizotti
Colaboradora

Publicado em 20 de abril de 2026 às 09h38.

O Brasileirão já passou da metade do primeiro turno e começa a ganhar contornos mais nítidos. O Palmeiras, líder com 29 pontos, mantém vantagem de seis para o vice-líder Flamengo, que soma 23. Fluminense, São Paulo, Bahia e Athletico-PR completam o G6 da competição.

Na parte de baixo da tabela, Corinthians, com 12 pontos, Mirassol, 9, Remo e Chapecoense, ambos com 8, seguem na luta contra o rebaixamento e tentam escapar da zona da degola.

Após o encerramento da 12.ª rodada, os clubes já começam a entender quem precisa ligar o sinal de alerta e quem deve manter o ritmo para sonhar com objetivos maiores.

Veja a tabela do Brasileirão após a 12ª rodada

Pos.ClubePtsVitEmpDer
1Palmeiras29921
2Flamengo23722
3Fluminense23723
4São Paulo20624
5Bahia20623
6Athletico-PR19615
7Coritiba19543
8Bragantino17525
9Botafogo16515
10Vasco16444
11Vitória15434
12Atlético-MG14426
13Grêmio13345
14Internacional13345
15Santos13345
16Cruzeiro13345
17Corinthians12264
18Mirassol9236
19Remo8156
20Chapecoense8155
