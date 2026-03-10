Esporte

Atalanta x Bayern de Munique: horário, onde assistir e prováveis escalações

Equipes se enfrentam nesta terça-feira no Gewiss Stadium, em Bérgamo, pelo jogo de ida das oitavas de final da Champions League

Atalanta e Bayern de Munique: equipes disputam o jogo de ida das oitavas de final da Champions League no Gewiss Stadium, em Bérgamo (Megan Briggs/Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 10 de março de 2026 às 16h02.

Atalanta e Bayern de Munique se enfrentam nesta terça-feira, 10, às 17h (de Brasília), no Gewiss Stadium, em Bérgamo, na Itália, pelo jogo de ida das oitavas de final da Champions League.

O confronto abre a disputa por uma vaga nas quartas de final da principal competição de clubes da Europa. O duelo de volta definirá quem segue vivo na luta pelo título continental.

Como chega a Atalanta para o confronto?

A Atalanta garantiu vaga nas oitavas após uma classificação dramática contra o Borussia Dortmund nos playoffs da competição.

Depois de perder por 2 a 0 na Alemanha, a equipe italiana reagiu no jogo de volta e venceu por 4 a 1. O gol da classificação saiu aos 52 minutos do segundo tempo, em cobrança de pênalti marcada após revisão do VAR.

No Campeonato Italiano, porém, o momento é mais irregular. O clube ocupa a sexta posição na tabela, cinco pontos atrás do Como, primeiro time dentro da zona de classificação para a próxima edição da Champions League.

O técnico Raffaele Palladino terá desfalques importantes. Os atacantes Charles De Ketelaere e Giacomo Raspadori, além do meia brasileiro Éderson, estão lesionados. Já o zagueiro Giorgio Scalvini cumpre suspensão após expulsão contra o Borussia Dortmund.

Como chega o Bayern de Munique para o confronto?

O Bayern de Munique chega embalado após campanha quase perfeita na fase de liga da Champions League. O clube alemão terminou em segundo lugar, com sete vitórias e apenas uma derrota — justamente para o líder Arsenal.

No cenário doméstico, os bávaros lideram o Campeonato Alemão com vantagem de 11 pontos. A distância permitiu ao técnico Vincent Kompany rodar o elenco na vitória por 4 a 1 sobre o Borussia Mönchengladbach na última rodada.

O atacante Harry Kane, que se recupera de uma lesão na panturrilha e foi poupado na partida anterior, deve retornar ao time. O goleiro e capitão Manuel Neuer segue fora, assim como o defensor Hiroki Ito.

Onde assistir Atalanta x Bayern ao vivo?

A partida terá transmissão pelo HBO Max (streaming).

Que horas é o jogo Atalanta x Bayern hoje?

O jogo acontece às 17h (horário de Brasília).

Prováveis escalações

Atalanta (Técnico: Raffaele Palladino)
Carnesecchi; Kossounou, Hien e Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Pasalic e Bernasconi; Zalewski, Samardzic e Scamacca.

Bayern de Munique (Técnico: Vincent Kompany)
Urbig; Stanisic, Upamecano, Tah e Laimer; Kimmich e Pavlovic; Olise, Gnabry e Luis Díaz; Kane.

