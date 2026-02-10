Esporte

Tottenham x Newcastle: onde assistir e horário pela Premier League

Partida entre Tottenham x Newcastle é válida pela Premier League 2025/26

Tottenham: time passa por período difícil na Premier League (Sebastian Frej/MB Media /Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 11h40.

Tottenham e Newcastle se enfrentam nesta terça-feira, 10, às 16h30 (horário de Brasília), no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres, pela 26ª rodada da Premier League 2025/26.

O duelo é historicamente marcado por muitos gols e é conhecido por ser o confronto mais disputado da Premier League. Ao longo dos anos, o embate nunca terminou sem gols em 61 partidas.

No primeiro turno, em dezembro, as equipes empataram por 2 a 2, com o Tottenham buscando o resultado nos minutos finais.

Vivendo fase delicada, o Tottenham ocupa apenas a 15ª colocação, com 29 pontos, e ainda não venceu nenhuma partida da liga em 2026.

A equipe soma sete jogos seguidos sem vitória e enfrenta uma série de desfalques, além da suspensão do zagueiro Cristian Romero, expulso na rodada passada. O técnico Thomas Frank admitiu que o elenco está “desesperado para voltar a vencer”.

O Newcastle aparece em situação um pouco melhor na tabela, na 12ª posição, com 33 pontos, mas também vive instabilidade. A equipe venceu apenas um dos últimos nove jogos e tem desempenho fraco fora de casa, com apenas duas vitórias em 15 partidas como visitante.

Outro dado preocupante é que o time já perdeu 19 pontos após sair na frente no placar, o maior número da Premier League nesta temporada.

Onde assistir ao vivo o jogo Tottenham x Newcastle hoje pela Premier League?

O jogo desta terça-feira, às 16h30, entre Tottenham e Newcastle terá transmissão ao vivo na ESPN 4 e no Disney+.

