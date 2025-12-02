Barcelona x Atlético de Madrid: veja onde assistir, horário e escalações

Lamine Yamal: jogador marcou o primeiro gol do Barcelona na partida contra Alavés no último sábado (Manuel Queimadelos/Quality Sport Images/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 13h01.
Nesta terça-feira, 02, Barcelona e Atlético de Madrid se enfrentam às 17h (horário de Brasília), em duelo adiantado da 19ª rodada de La Liga.
O Barcelona chega embalado pela vitória por 3 a 1 sobre o Alavés no fim de semana. O resultado levou o time de Hansi Flick à liderança da liga espanhola, agora com 34 pontos, um a mais que o Real Madrid.
O Atlético aparece logo atrás: ocupa a quarta posição com 31 pontos e, em caso de vitória, iguala a pontuação do Barcelona.
O Atlético venceu o Real Oviedo por 2 a 0 no último sábado e soma seis vitórias consecutivas em La Liga. O time de Diego Simeone está invicto desde a segunda rodada. A única derrota foi na estreia, diante do Espanyol.
O Barcelona, por sua vez, perdeu duas vezes na competição, para o Real Madrid e o Sevilla.
O histórico recente é favorável ao Barcelona. A equipe venceu os últimos dois encontros com o Atlético: 4 a 2 pela La Liga da temporada passada e 1 a 0 no duelo de volta da semifinal da Copa do Rei 2024/25.
A última vitória do Atlético sobre o Barcelona aconteceu em 21 de dezembro do ano passado, por 2 a 1, pela liga espanhola.
O jogo entre Barcelona e Atlético de Madrid acontece às 17h no Estádio Camp Nou, em Barcelona, na Espanha.
O jogo será transmitido ao vivo na ESPN e no Disney+.
Técnico: Hansi Flick
Provável escalação do Barcelona: Joan García; Koundé, Cubarsí, Eric García (Christensen) e Baldé; De Jong, Pedri e Dani Olmo; Yamal, Raphinha, Lewandowski. Técnico: Hansi Flick.
Técnico: Diego Simeone
Provável escalação do Atlético de Madrid: Oblak; Molina, Hancko, Giménez e Ruggeri; Giuliano Simeone, Koke, Barrios e Nico Gonzálvez; Álex Baena e Julián Álvarez. Técnico: Diego Simeone.