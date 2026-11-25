A geração Z é a que mais relata ter cruzado com golpes no Brasil e, ao mesmo tempo, a que menos teme ser vítima. Segundo pesquisa da Visa antecipada com exclusividade à EXAME, 68% dos jovens dessa geração dizem ter se deparado com pelo menos um golpe com uso de IA ou envolvendo alguém se passando por outra pessoa ou organização no último ano.

Mesmo assim, 51% deles se dizem extremamente ou muito preocupados com a possibilidade de serem alvo no futuro. Entre as gerações mais velhas, a preocupação chega a 60%.

Os dados são da nova edição do Holiday Spending Shift Survey, realizada pela Morning Consult a pedido da Visa. O levantamento ouviu 1.045 adultos no Brasil entre 26 de setembro e 5 de outubro de 2026.

Mais da metade dos brasileiros relata contato com golpes

No conjunto da amostra, 55% dos brasileiros afirmam ter se deparado com pelo menos um golpe desse tipo nos últimos 12 meses. A exposição relatada pela geração Z fica 13 pontos percentuais acima da média.

A pergunta junta duas categorias: golpes que usam inteligência artificial e casos de falsa identidade, quando alguém se passa por uma pessoa conhecida, um banco ou uma empresa. Por isso, o resultado não indica que todos os episódios envolveram IA, nem que os entrevistados perderam dinheiro. Nem todo golpe com IA tem um defeito visível, o que dificulta a identificação.

Os números também descrevem o que os participantes relatam, sem verificação individual de cada caso.

Quatro em cada cinco adotaram alguma proteção

A percepção de risco já muda comportamentos. Segundo a pesquisa, 80% dos brasileiros dizem ter adotado ao menos uma medida para se proteger de fraudes. Uma forma de reduzir o risco é ensinar familiares e amigos a reconhecer vídeos falsos feitos com IA.

A cautela aparece também na relação com a tecnologia. Apenas 7% deixariam um agente de IA concluir uma compra sem aprovação prévia, embora 85% aceitassem delegar a ele a comparação de preços. E 73% querem saber quando estão conversando com um agente, e não com uma pessoa.

Para Rodrigo Cury, presidente da Visa do Brasil, o consumidor aceita a ajuda da IA para pesquisar, mas quer manter o controle na hora de pagar. “Reduzir essa distância passa pela confiança, que se conquista a cada transação”, afirma, em comunicado.

No Brasil, Banco do Brasil e Visa já testaram em março uma compra feita por um agente de IA em ambiente de produção controlado.

Fim de ano aumenta a exposição

O alerta chega às vésperas da temporada de compras de fim de ano, quando o volume de transações online cresce. De acordo com o levantamento, 67% dos brasileiros esperam comprar presentes pela internet, e 39% pretendem adquirir pelo menos um item de um vendedor de fora do país.

Entre os que planejam comprar no exterior, o principal motivo é encontrar preços melhores, citado por 44%. A busca por economia é ampla: 92% dos entrevistados mudaram algum hábito no último ano por causa do aumento do custo de vida, e procurar descontos foi a medida mais citada, por 59%.

Entre os que pretendem comprar presentes, metade planeja gastar menos de R$ 500.

Como a pesquisa foi feita

O Holiday Spending Shift Survey é um levantamento global da Morning Consult encomendado pela Visa. Na América Latina e no Caribe, foram ouvidos adultos na Argentina, no Brasil, na Colômbia, na República Dominicana e no México.

No Brasil, as entrevistas foram feitas online, e os resultados, ponderados para se aproximar do perfil da população adulta. A margem de erro de três pontos percentuais vale para a amostra total, não necessariamente para os recortes por geração.