Quem será novo CEO da Disney? Chefe dos parques temáticos é o nome mais cotado

O conselho da Walt Disney pretende votar na próxima semana a nomeação de Josh D’Amaro, atual presidente da divisão de parques temáticos, para o cargo de CEO, informaram à Bloomberg fontes próximas à companhia. No entanto, a decisão ainda pode ser revista.

D’Amaro, de 54 anos, lidera a unidade responsável pela maior parte dos lucros da empresa desde 2020. Se confirmado, ele sucederá Bob Iger, que ocupou o cargo entre 2005 e 2020 e reassumiu o comando da companhia em 2022.

“O conselho ainda não selecionou o próximo CEO da Walt Disney Co. e, assim que a decisão for tomada, faremos o anúncio”, afirmou a companhia, em comunicado.

A votação encerra um processo de sucessão iniciado há três anos e coordenado, desde 2024, por James Gorman, presidente do conselho. O executivo conduziu, anteriormente, a transição de CEO no banco Morgan Stanley.

Os principais concorrentes à liderança da Disney

Desde o retorno de Bob Iger, os quatro principais executivos da Disney passaram a ser avaliados para o cargo de CEO: além de D’Amaro, os copresidentes de entretenimento Dana Walden e Alan Bergman e o presidente de esportes Jimmy Pitaro. A disputa ganhou força após a saída conturbada de Bob Chapek, sucessor escolhido por Iger em 2020.

Durante sua primeira passagem pelo comando da Disney, Iger teve seu contrato prorrogado diversas vezes, o que adiou a ascensão de potenciais sucessores.

A jornada de D’Amaro na Disney

SHANGHAI, CHINA - DECEMBER 19: Josh D'Amaro, chairman of Disney Experiences, speaks during the grand opening ceremony of Shanghai Disney Resort's Zootopia-themed land on December 19, 2023 in Shanghai, China. The Zootopia land in Shanghai Disney Resort is expected to open to the public from December 20. (Photo by VCG/VCG via Getty Images) ( VCG/VCG/Getty Images)

D’Amaro ingressou na companhia em 1998, após atuar na fabricante de lâminas Gillette. Sua trajetória foi marcada por passagens de liderança nas operações de parques temáticos da Disney na Califórnia, Hong Kong e Flórida.

Atualmente, ele lidera a divisão de experiências, responsável por um plano de investimento de US$ 60 bilhões na expansão dos resorts da Disney e quase o dobro da frota de navios de cruzeiro. Josh D’Amaro também esteve à frente da compra de uma participação de US$ 1,5 bilhão na Epic Games, desenvolvedora do jogo Fortnite.

A divulgação do balanço financeiro do primeiro trimestre fiscal da companhia está prevista para segunda-feira. Em documento regulatório publicado em janeiro, a Disney reiterou a intenção de anunciar seu novo CEO até o início de 2026. A assembleia anual de acionistas está marcada para 18 de março. Em 2020, a nomeação de Chapek foi anunciada duas semanas antes da assembleia-geral daquele ano.