Esporte

Mallorca x Real Madrid: que horas e onde assistir ao jogo da LaLiga

Clubes espanhóis se enfrentam neste sábado, 4, no Estádio Iberostar

Real Madrid: clube enfrenta o Mallorca neste sábado (Real Madrid CF/ Site Oficial/Reprodução)

Real Madrid: clube enfrenta o Mallorca neste sábado (Real Madrid CF/ Site Oficial/Reprodução)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 4 de abril de 2026 às 06h02.

Tudo sobreFutebol
Saiba mais

Mallorca e Real Madrid se enfrentam neste sábado, 4, no Estádio Iberostar, em partida válida pela 30ª rodada da LaLiga.

O Mallorca ocupa a zona de rebaixamento, com 28 pontos, um a menos que o primeiro time fora do Z3. A equipe tenta somar pontos para deixar a parte inferior da tabela.

Já o Real Madrid aparece na segunda colocação, com 69 pontos, atrás apenas do líder Barcelona. O time busca a vitória para seguir na disputa pela liderança da competição.

Que horas assistir à Mallorca x Real Madrid?

A partida entre Mallorca e Real Madrid acontece às 11h15 (horário de Brasília) neste sábado, 4.

Onde assistir à Mallorca x Real Madrid?

O jogo entre Mallorca e Real Madrid terá transmissão da ESPN e do Disney+.

Prováveis escalações

Mallorca

Romano; Maffeo, Raillo, Valjent, Mojica; Costa, Mascarell; José, Torre, Virgílio; Muriqi.

Real Madrid

Lunin; Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen, Carreras; Pitarch, Tchouaméni, Camavinga; Güler; Diaz, Mbappé.

Acompanhe tudo sobre:Agenda de jogosFutebol europeuFutebol

