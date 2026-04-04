Mallorca x Real Madrid: que horas e onde assistir ao jogo da LaLiga

Publicado em 4 de abril de 2026 às 06h02.
Mallorca e Real Madrid se enfrentam neste sábado, 4, no Estádio Iberostar, em partida válida pela 30ª rodada da LaLiga.
O Mallorca ocupa a zona de rebaixamento, com 28 pontos, um a menos que o primeiro time fora do Z3. A equipe tenta somar pontos para deixar a parte inferior da tabela.
Já o Real Madrid aparece na segunda colocação, com 69 pontos, atrás apenas do líder Barcelona. O time busca a vitória para seguir na disputa pela liderança da competição.
A partida entre Mallorca e Real Madrid acontece às 11h15 (horário de Brasília) neste sábado, 4.
O jogo entre Mallorca e Real Madrid terá transmissão da ESPN e do Disney+.
Romano; Maffeo, Raillo, Valjent, Mojica; Costa, Mascarell; José, Torre, Virgílio; Muriqi.
Lunin; Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen, Carreras; Pitarch, Tchouaméni, Camavinga; Güler; Diaz, Mbappé.