Revista inglesa elege os 100 melhores jogadores de 2023 com 9 brasileiros; lista

Uma das principais revistas de futebol do mundo, a britânica Four Four Two divulgou nesta semana a lista dos 100 melhores jogadores de 2023. O argentino Lionel Messi, vencedor da Bola de Ouro de 2023, ficou em sexto no ranking, que possui nove atletas brasileiros e nenhum que atua no Brasil.

O atacante norueguês Erling Haaland, finalista do prêmio The Best Fifa, lidera a lista da revista britânica. Nomes como Jude Bellingham, do Real Madrid, Harry Kane, do Bayern, Kylian Mbappé, do PSG, e Griezmann, do Atletico de Madrid, também estão no top-10.

"Nós nos unimos para criar esta lista dos grandes e bons dos últimos 12 meses, que definiram o esporte em 2023. Há alguns que talvez nunca mais apareçam nesta lista e alguns que desistiram completamente; há alguns repatriados e alguns rostos de primeira viagem", escreveu a revista.

O Brasil possui apenas nove nomes na lista. O melhor colocado é o atacante Vinícius Júnior, que está em 10° na lista. Além dele, Alisson, Bruno Guimarães, Ederson, Gabriel Martinelli, Rodrygo, Marquinhos, Douglas Luiz e Lucas Paqueta completam o ranking dos brasileiros no top-100 de 2023.

