Athletico-PR x Atlético-GO: que horas e onde assistir ao jogo da Copa do Brasil?

Partida da quinta fase acontece nesta quinta-feira no Paraná

Athletico-PR x Atlético-GO: clube paranaense tem o mando de campo na quinta fase da Copa do Brasil (José Tramontin/athletico.com.br/Divulgação)

Maria Eduarda Lameza
Estagiária de jornalismo

Publicado em 23 de abril de 2026 às 06h03.

Athletico-PR e Atlético-GO se enfrentam nesta quinta-feira, 23, pela Copa do Brasil.

O duelo, na Arena da Baixada, no Paraná, é válido pelo jogo de ida da quinta fase.

O Athletico-PR vem de derrota para o Palmeiras e soma três reveses nas últimas cinco partidas. Já o Atlético-GO chega após empate com o Botafogo-SP e ocupa a 17ª posição na Série B.

Que horas assistir à Athletico-PR x Atlético-GO?

A partida acontece às 21h30, nesta quinta-feira, 23.

Onde assistir à Athletico-PR x Atlético-GO?

O jogo será transmitido na TV fechada pelo SporTV e pelo Premiere.

Prováveis escalações

Athletico-PR

Santos; Bruninho, Terán, Aguirre e Arthur Dias; Benavidez, Luiz Gustavo, Portilla e Esquivel; Mendoza e Viveros.

Técnico: Odair Hellmann.

Atlético-GO

Paulo Vitor; Ewerthon, Tito, Barreto e Guilherme Lopes; Cristiano, Jader e Assis; Geonavy, Gustavo Coutinho e Marrony.

Técnico: Eduardo Souza.

Mais de Esporte

O segredo de Ronaldinho Gaúcho: por que jogador dá passe olhando para o outro lado?

Palmeiras x Jacuipense: que horas e onde assistir ao jogo da Copa do Brasil?

Atlético-MG x Ceará: que horas e onde assistir ao jogo da Copa do Brasil?

Resultado do jogo do Flamengo x Vitória; veja placar

Mais na Exame

Esporte

O segredo de Ronaldinho Gaúcho: por que jogador dá passe olhando para o outro lado?

Mundo

Por que o maior projeto de mineração da história da Argentina está suspenso

Casual

Cinebiografia de Michael Jackson filma o ícone, mas evita o homem

Revista Exame

Safra recorde, lucro apertado: o dilema da soja no Brasil