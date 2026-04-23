Athletico-PR x Atlético-GO: que horas e onde assistir ao jogo da Copa do Brasil?

Athletico-PR x Atlético-GO: clube paranaense tem o mando de campo na quinta fase da Copa do Brasil
Publicado em 23 de abril de 2026 às 06h03.
Athletico-PR e Atlético-GO se enfrentam nesta quinta-feira, 23, pela Copa do Brasil.
O duelo, na Arena da Baixada, no Paraná, é válido pelo jogo de ida da quinta fase.
O Athletico-PR vem de derrota para o Palmeiras e soma três reveses nas últimas cinco partidas. Já o Atlético-GO chega após empate com o Botafogo-SP e ocupa a 17ª posição na Série B.
A partida acontece às 21h30, nesta quinta-feira, 23.
O jogo será transmitido na TV fechada pelo SporTV e pelo Premiere.
Santos; Bruninho, Terán, Aguirre e Arthur Dias; Benavidez, Luiz Gustavo, Portilla e Esquivel; Mendoza e Viveros.
Técnico: Odair Hellmann.
Paulo Vitor; Ewerthon, Tito, Barreto e Guilherme Lopes; Cristiano, Jader e Assis; Geonavy, Gustavo Coutinho e Marrony.
Técnico: Eduardo Souza.