Athletico-PR x Chapecoense: horário, onde assistir e prováveis escalações

Athletico-PR x Chapecoense se enfrentam neste domingo, 12, às 11h, na Arena da Baixada. A partida é válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Mandante, o Furacão quer voltar a vencer após ter sofrido duas derrotas seguidas. O time paranaense ocupa a 6ª posição do torneio e quer seguir subindo na tabela para se firmar ainda mais entre os primeiros colocados.

Já a Chapecoense tem apenas uma vitória no campeonato. A equipe registra até agora cinco empates e três derrotas, ocupando a 17ª posição, abrindo a zona de rebaixamento.

Como chega o Athletico-PR para o confronto

Para reencontrar o caminho das vitórias, o Furacão não poderá contar com o zagueiro Terán, que está no departamento médico do clube.

No mais, o elenco estará completo e à disposição de Odair Hellmann. O trio de ataque formado por Dudu, Mendoza e Viveros vive boa fase e deve seguir sendo titular contra a Chapecoense.

Como chega a Chapecoense para o confronto

Já a Chapecoense tenta se encontrar sob o comando do técnico Fábio Matias. O treinador substituiu Gilmar Dal Pozzo e vem tentando ajudar a equipe a subir na tabela.

Para esse compromisso na capital paranaense, o clube tem três desfalques certos. Garcez, Robert e Bruno Matias estão lesionados e no departamento médico.

Onde assistir a Athletico-PR x Chapecoense

O duelo entre Athletico-PR x Chapecoense terá transmissão do Premiere.

Prováveis escalações

Athletico-PR (Técnico Odair Hellmann)

Santos; Arthur Dias, Juan Aguirre e Esquivel; Benavídez, Jadson, Luis Gustavo e Derik; Mendoza, Dudu e Viveros.

Chapecoense (Técnico Fábio Matias)

Rafael Santos; M. Vinicius, Leonardo, Doma e Clar; Camilo, Vitor, Ênio, J. Carlos e Italo; Bolasie.