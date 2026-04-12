Esporte

Jogos de hoje, domingo, 12 de abril, onde assistir ao vivo e horários

Saiba onde assistir aos jogos deste domingo online e na TV por assinatura

Rodada será marcada por clássicos no Brasileirão (Esportes/Exame)

Rodada será marcada por clássicos no Brasileirão (Esportes/Exame)

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 12 de abril de 2026 às 06h38.

O domingo, 12, será cheio para o fã de futebol, recheado de clássicos e jogos importantes pelo Brasileirão, além dos torneios europeus que estão se encaminhando para a sua reta final.

Dentre os principais jogos, destaque para o clássico entre Fluminense x Flamengo, às 18h, de Brasília, e Corinthians x Palmeiras, às 18h30.

A programação ainda inclui partidas do Campeonato Argentino, La Liga, Premier League, Campeonato Italiano, Bundesliga e Brasileirão Série B.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos

Campeonato Brasileiro

  • 11h - Athletico Paranaense x Chapecoense
  • 16h - Botafogo x Coritiba
  • 18h - Fluminense x Flamengo
  • 18h30 - Corinthians x Palmeiras
  • 18h30 - Cruzeiro x Red Bull Bragantino

Campeonato Espanhol

  • 9h - Osasuna x Real Betis
  • 11h15 - Mallorca x Rayo Vallecano
  • 13h30 - Celta de Vigo x Real Oviedo
  • 16h - Athletic Bilbao x Villarreal

Campeonato Inglês

  • 10h - Crystal Palace x Newcastle
  • 10h - Nottingham Forest x Aston Villa
  • 10h - Sunderland x Tottenham
  • 12h30 - Chelsea x Manchester City

Campeonato Alemão

  • 10h30 - Colônia x Werder Bremem
  • 12h30 - Stuttgart x Hamburgo
  • 14h30 - Mainz x Freiburg

Campeonato Francês

  • 12h15 - Nice x Le Havre
  • 12h15 - Toulose x Lille
  • 15h45 - Lyon x Lorient

Campeonato Italiano

  • 7h30 - Genoa x Sassuolo
  • 10h - Parma x Napoli
  • 13h - Bologna x Lecce
  • 15h45 - Como x Inter

Campeonato Argentino

  • 15h - Newell's Old Boys x San Lorenzo
  • 15h - Platense x Gimnasia Mendoza
  • 17h30 - Huracán x Rosário Central
  • 17h30 - Atlético Tucumán x Tigre
  • 20h - Racing x River Plate

Brasileirão Série B

  • 18h - São Bernardo x Fortaleza
  • 18h - América-MG x Grêmio Novorizontino
  • 18h - Operário x Cuiabá
  • 20h - CRB x Athletic
  • 20h30 - Atlético-GO x Londrina

Onde assistir ao vivo ao jogo entre Corinthians x Palmeiras

O duelo entre Corinthians x Palmeiras terá transmissão ao vivo da Record, Cazé TV e Premiere, às 18h30 (de Brasília).

Onde assistir ao vivo Fluminense x Flamengo

Fluminense x Flamengo, válido pela 11ª rodada do Brasileirão terá transmissão do Premiere.

Quais jogos de futebol vão passar na TV aberta hoje?

Globo

  • Nenhum jogo vai passar na Globo neste domingo, 12

SBT

  • Nenhum jogo vai passar no SBT neste domingo, 12

Record

  • 18h30 - Corinthians x Palmeiras - Brasileirão

Band

  • Nenhum jogo vai passar na Band neste domingo, 12

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Sportv

  • 16h - Botafogo x Coritiba - Brasileirão
  • 18h - São Bernardo-SP x Fortaleza - Brasileirão Série B

BandSports

  • Nenhum jogo vai passar na Bandsports neste domingo, 12

ESPN

  • 10h - Sunderland x Tottenham - Campeonato Inglês
  • 12h30 - Chelsea x Manchester City - Campeonato Inglês
  • 15h45 - Como x Internazionale - Campeonato Italiano
  • 18h - América-MG x Novorizontino - Brasileirão Série B

ESPN2

  • 16h - Athletic Bilbao x Villarreal - Campeonato Espanhol

ESPN3

  • Nenhum jogo vai passar na Espn3 neste domingo, 12

ESPN4

  • 10h - Parma x Napoli - Campeonato Italiano

XSports

  • 10h - Nottingham Forest x Aston Villa - Campeonato Inglês
  • 14h - Benfica x Nacional - Campeonato Português

Premiere

  • 11h - Athletico x Chapecoense - Campeonato Brasileiro
  • 16h - Botafogo x Coritiba - Campeonato Brasileiro
  • 18h30 - Corinthians x Palmeiras - Campeonato Brasileiro
  • 18h30 - Cruzeiro x Red Bull Bragantino - Campeonato Brasileiro

TNT Sports

  • Nenhum jogo vai passar na TNT Sports neste domingo, 12

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Disney+

  • 10h - Nottingham Forest x Aston Villa - Campeonato Inglês
  • 10h - Crystal Palace x Newcastle - Campeonato Inglês
  • 10h - Sunderland x Tottenham - Campeonato Inglês
  • 12h30 - Chelsea x Manchester City - Campeonato Inglês

Ge TV

  • Nenhum jogo vai passar na TNT Sports na GETv domingo, 12

Canal Goat

  • 12h30 - Stuttgart x Hamburgo
  • 14h30 - Mainz x Freiburg

Onefootball

  • Nenhum jogo vai passar na Onefootball neste domingo, 12

HBO Max

  • Nenhum jogo vai passar na HBO Max neste domingo, 12

Paramount +

  • Nenhum jogo vai passar na Paramount+ neste domingo, 12

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