Jogos de hoje, domingo, 12 de abril, onde assistir ao vivo e horários

O domingo, 12, será cheio para o fã de futebol, recheado de clássicos e jogos importantes pelo Brasileirão, além dos torneios europeus que estão se encaminhando para a sua reta final.

Dentre os principais jogos, destaque para o clássico entre Fluminense x Flamengo, às 18h, de Brasília, e Corinthians x Palmeiras, às 18h30.

A programação ainda inclui partidas do Campeonato Argentino, La Liga, Premier League, Campeonato Italiano, Bundesliga e Brasileirão Série B.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos

Campeonato Brasileiro

11h - Athletico Paranaense x Chapecoense

16h - Botafogo x Coritiba

18h - Fluminense x Flamengo

18h30 - Corinthians x Palmeiras

18h30 - Cruzeiro x Red Bull Bragantino

Campeonato Espanhol

9h - Osasuna x Real Betis

11h15 - Mallorca x Rayo Vallecano

13h30 - Celta de Vigo x Real Oviedo

16h - Athletic Bilbao x Villarreal

Campeonato Inglês

10h - Crystal Palace x Newcastle

10h - Nottingham Forest x Aston Villa

10h - Sunderland x Tottenham

12h30 - Chelsea x Manchester City

Campeonato Alemão

10h30 - Colônia x Werder Bremem

12h30 - Stuttgart x Hamburgo

14h30 - Mainz x Freiburg

Campeonato Francês

12h15 - Nice x Le Havre

12h15 - Toulose x Lille

15h45 - Lyon x Lorient

Campeonato Italiano

7h30 - Genoa x Sassuolo

10h - Parma x Napoli

13h - Bologna x Lecce

15h45 - Como x Inter

Campeonato Argentino

15h - Newell's Old Boys x San Lorenzo

15h - Platense x Gimnasia Mendoza

17h30 - Huracán x Rosário Central

17h30 - Atlético Tucumán x Tigre

20h - Racing x River Plate

Brasileirão Série B

18h - São Bernardo x Fortaleza

18h - América-MG x Grêmio Novorizontino

18h - Operário x Cuiabá

20h - CRB x Athletic

20h30 - Atlético-GO x Londrina

Onde assistir ao vivo ao jogo entre Corinthians x Palmeiras

O duelo entre Corinthians x Palmeiras terá transmissão ao vivo da Record, Cazé TV e Premiere, às 18h30 (de Brasília).

Onde assistir ao vivo Fluminense x Flamengo

Fluminense x Flamengo, válido pela 11ª rodada do Brasileirão terá transmissão do Premiere.

Quais jogos de futebol vão passar na TV aberta hoje?

Globo

Nenhum jogo vai passar na Globo neste domingo, 12

SBT

Nenhum jogo vai passar no SBT neste domingo, 12

Record

18h30 - Corinthians x Palmeiras - Brasileirão

Band

Nenhum jogo vai passar na Band neste domingo, 12

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Sportv

16h - Botafogo x Coritiba - Brasileirão

18h - São Bernardo-SP x Fortaleza - Brasileirão Série B

BandSports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports neste domingo, 12

ESPN

10h - Sunderland x Tottenham - Campeonato Inglês

12h30 - Chelsea x Manchester City - Campeonato Inglês

15h45 - Como x Internazionale - Campeonato Italiano

18h - América-MG x Novorizontino - Brasileirão Série B

ESPN2

16h - Athletic Bilbao x Villarreal - Campeonato Espanhol

ESPN3

Nenhum jogo vai passar na Espn3 neste domingo, 12

ESPN4

10h - Parma x Napoli - Campeonato Italiano

XSports

10h - Nottingham Forest x Aston Villa - Campeonato Inglês

14h - Benfica x Nacional - Campeonato Português

Premiere

11h - Athletico x Chapecoense - Campeonato Brasileiro

16h - Botafogo x Coritiba - Campeonato Brasileiro

18h30 - Corinthians x Palmeiras - Campeonato Brasileiro

18h30 - Cruzeiro x Red Bull Bragantino - Campeonato Brasileiro

TNT Sports

Nenhum jogo vai passar na TNT Sports neste domingo, 12

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Disney+

10h - Nottingham Forest x Aston Villa - Campeonato Inglês

10h - Crystal Palace x Newcastle - Campeonato Inglês

10h - Sunderland x Tottenham - Campeonato Inglês

12h30 - Chelsea x Manchester City - Campeonato Inglês

Ge TV

Nenhum jogo vai passar na TNT Sports na GETv domingo, 12

Canal Goat

12h30 - Stuttgart x Hamburgo

14h30 - Mainz x Freiburg

Onefootball

Nenhum jogo vai passar na Onefootball neste domingo, 12

HBO Max

Nenhum jogo vai passar na HBO Max neste domingo, 12

Paramount +