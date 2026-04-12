Jogos de hoje, domingo, 12 de abril, onde assistir ao vivo e horários

O domingo, 12, será cheio para o fã de futebol, recheado de clássicos e jogos importantes pelo Brasileirão, além dos torneios europeus que estão se encaminhando para a sua reta final.
Dentre os principais jogos, destaque para o clássico entre Fluminense x Flamengo, às 18h, de Brasília, e Corinthians x Palmeiras, às 18h30.
A programação ainda inclui partidas do Campeonato Argentino, La Liga, Premier League, Campeonato Italiano, Bundesliga e Brasileirão Série B.
Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos
Campeonato Brasileiro
- 11h - Athletico Paranaense x Chapecoense
- 16h - Botafogo x Coritiba
- 18h - Fluminense x Flamengo
- 18h30 - Corinthians x Palmeiras
- 18h30 - Cruzeiro x Red Bull Bragantino
Campeonato Espanhol
- 9h - Osasuna x Real Betis
- 11h15 - Mallorca x Rayo Vallecano
- 13h30 - Celta de Vigo x Real Oviedo
- 16h - Athletic Bilbao x Villarreal
Campeonato Inglês
- 10h - Crystal Palace x Newcastle
- 10h - Nottingham Forest x Aston Villa
- 10h - Sunderland x Tottenham
- 12h30 - Chelsea x Manchester City
Campeonato Alemão
- 10h30 - Colônia x Werder Bremem
- 12h30 - Stuttgart x Hamburgo
- 14h30 - Mainz x Freiburg
Campeonato Francês
- 12h15 - Nice x Le Havre
- 12h15 - Toulose x Lille
- 15h45 - Lyon x Lorient
Campeonato Italiano
- 7h30 - Genoa x Sassuolo
- 10h - Parma x Napoli
- 13h - Bologna x Lecce
- 15h45 - Como x Inter
Campeonato Argentino
- 15h - Newell's Old Boys x San Lorenzo
- 15h - Platense x Gimnasia Mendoza
- 17h30 - Huracán x Rosário Central
- 17h30 - Atlético Tucumán x Tigre
- 20h - Racing x River Plate
Brasileirão Série B
- 18h - São Bernardo x Fortaleza
- 18h - América-MG x Grêmio Novorizontino
- 18h - Operário x Cuiabá
- 20h - CRB x Athletic
- 20h30 - Atlético-GO x Londrina
Onde assistir ao vivo ao jogo entre Corinthians x Palmeiras
O duelo entre Corinthians x Palmeiras terá transmissão ao vivo da Record, Cazé TV e Premiere, às 18h30 (de Brasília).
Onde assistir ao vivo Fluminense x Flamengo
Fluminense x Flamengo, válido pela 11ª rodada do Brasileirão terá transmissão do Premiere.
Quais jogos de futebol vão passar na TV aberta hoje?
Globo
- Nenhum jogo vai passar na Globo neste domingo, 12
SBT
- Nenhum jogo vai passar no SBT neste domingo, 12
Record
- 18h30 - Corinthians x Palmeiras - Brasileirão
Band
- Nenhum jogo vai passar na Band neste domingo, 12
Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?
Sportv
- 16h - Botafogo x Coritiba - Brasileirão
- 18h - São Bernardo-SP x Fortaleza - Brasileirão Série B
BandSports
- Nenhum jogo vai passar na Bandsports neste domingo, 12
ESPN
- 10h - Sunderland x Tottenham - Campeonato Inglês
- 12h30 - Chelsea x Manchester City - Campeonato Inglês
- 15h45 - Como x Internazionale - Campeonato Italiano
- 18h - América-MG x Novorizontino - Brasileirão Série B
ESPN2
- 16h - Athletic Bilbao x Villarreal - Campeonato Espanhol
ESPN3
- Nenhum jogo vai passar na Espn3 neste domingo, 12
ESPN4
- 10h - Parma x Napoli - Campeonato Italiano
XSports
- 10h - Nottingham Forest x Aston Villa - Campeonato Inglês
- 14h - Benfica x Nacional - Campeonato Português
Premiere
- 11h - Athletico x Chapecoense - Campeonato Brasileiro
- 16h - Botafogo x Coritiba - Campeonato Brasileiro
- 18h30 - Corinthians x Palmeiras - Campeonato Brasileiro
- 18h30 - Cruzeiro x Red Bull Bragantino - Campeonato Brasileiro
TNT Sports
- Nenhum jogo vai passar na TNT Sports neste domingo, 12
Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?
Disney+
- 10h - Nottingham Forest x Aston Villa - Campeonato Inglês
- 10h - Crystal Palace x Newcastle - Campeonato Inglês
- 10h - Sunderland x Tottenham - Campeonato Inglês
- 12h30 - Chelsea x Manchester City - Campeonato Inglês
Ge TV
- Nenhum jogo vai passar na TNT Sports na GETv domingo, 12
Canal Goat
- 12h30 - Stuttgart x Hamburgo
- 14h30 - Mainz x Freiburg
Onefootball
- Nenhum jogo vai passar na Onefootball neste domingo, 12
HBO Max
- Nenhum jogo vai passar na HBO Max neste domingo, 12
Paramount +
- Nenhum jogo vai passar na Paramount+ neste domingo, 12