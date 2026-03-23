Veja resultados dos jogos do fim de semana e a tabela do Brasileirão

A 8ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026 foi disputada entre sábado, 21, e domingo, 22, com nove partidas realizadas até aqui. O principal destaque do fim de semana foi a vitória do Palmeiras por 1 a 0 sobre o São Paulo, no Morumbis, resultado que deixou o time alviverde isolado na liderança com 19 pontos. O Fluminense também venceu, bateu o Atlético-MG por 1 a 0 e assumiu a terceira colocação.

Resultados dos jogos da 8ª rodada do Brasileirão

Sábado, 21 de março

Domingo, 22 de março

Athletico-PR 2 x 0 Coritiba

Vasco 2 x 1 Grêmio

Cruzeiro 0 x 0 Santos

Remo 4 x 1 Bahia

Internacional 2 x 0 Chapecoense

Vitória 1 x 0 Mirassol

Corinthians 1 x 1 Flamengo

Como ficou a tabela do Brasileirão 2026 atualizada

Com os resultados do fim de semana, o Palmeiras lidera o Brasileirão com 19 pontos. São Paulo e Fluminense aparecem logo atrás, ambos com 16. Flamengo e Bahia têm 14 pontos, enquanto Athletico-PR e Coritiba fecham o grupo dos sete primeiros com 13. Vasco e Grêmio somam 11, e Vitória e Corinthians aparecem com 10.

Na parte de baixo, Internacional, Atlético-MG e Red Bull Bragantino têm 8 pontos. Chapecoense e Santos somam 7. Neste momento, a zona de rebaixamento é formada por Botafogo, Mirassol e Remo, todos com 6 pontos, além do Cruzeiro, lanterna com 4.

Veja a tabela atualizada do Brasileirão após a 8ª rodada