Veja resultados dos jogos do fim de semana e a tabela do Brasileirão

Brasileirão 2026: Palmeiras se isola na liderança (Lucas Figueiredo/CBF/Flickr) (Lucas Figueiredo/CBF/Flickr)
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Publicado em 23 de março de 2026 às 06h00.
A 8ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026 foi disputada entre sábado, 21, e domingo, 22, com nove partidas realizadas até aqui. O principal destaque do fim de semana foi a vitória do Palmeiras por 1 a 0 sobre o São Paulo, no Morumbis, resultado que deixou o time alviverde isolado na liderança com 19 pontos. O Fluminense também venceu, bateu o Atlético-MG por 1 a 0 e assumiu a terceira colocação.
Sábado, 21 de março
Domingo, 22 de março
Com os resultados do fim de semana, o Palmeiras lidera o Brasileirão com 19 pontos. São Paulo e Fluminense aparecem logo atrás, ambos com 16. Flamengo e Bahia têm 14 pontos, enquanto Athletico-PR e Coritiba fecham o grupo dos sete primeiros com 13. Vasco e Grêmio somam 11, e Vitória e Corinthians aparecem com 10.
Na parte de baixo, Internacional, Atlético-MG e Red Bull Bragantino têm 8 pontos. Chapecoense e Santos somam 7. Neste momento, a zona de rebaixamento é formada por Botafogo, Mirassol e Remo, todos com 6 pontos, além do Cruzeiro, lanterna com 4.
|Posição
|Clube
|J
|V
|E
|D
|SG
|PTS
|1
|Palmeiras
|8
|6
|1
|1
|9
|19
|2
|São Paulo
|8
|5
|1
|2
|5
|16
|3
|Fluminense
|8
|5
|1
|2
|4
|16
|4
|Flamengo
|7
|4
|2
|1
|8
|14
|5
|Bahia
|7
|4
|2
|1
|2
|14
|6
|Athletico-PR
|7
|4
|1
|2
|3
|13
|7
|Coritiba
|8
|4
|1
|3
|1
|13
|8
|Grêmio
|8
|3
|2
|3
|1
|11
|9
|Vasco
|8
|3
|2
|3
|0
|11
|10
|Vitória
|7
|3
|1
|3
|-2
|10
|11
|Corinthians
|8
|2
|4
|2
|0
|10
|12
|Internacional
|8
|2
|2
|4
|-2
|8
|13
|Atlético-MG
|8
|2
|2
|4
|-3
|8
|14
|Red Bull Bragantino
|8
|2
|2
|4
|-4
|8
|15
|Chapecoense
|7
|1
|4
|2
|-2
|7
|16
|Santos
|8
|1
|4
|3
|-3
|7
|17
|Botafogo
|6
|2
|0
|4
|-2
|6
|18
|Mirassol
|7
|1
|3
|3
|-2
|6
|19
|Remo
|8
|1
|3
|4
|-5
|6
|20
|Cruzeiro
|8
|0
|4
|4
|-8
|4