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Veja resultados dos jogos do fim de semana e a tabela do Brasileirão

Palmeiras venceu o São Paulo e abriu vantagem na liderança; Fluminense, Vasco, Athletico, Inter e Vitória também somaram três pontos na 8ª rodada

Brasileirão 2026: Palmeiras se isola na liderança (Lucas Figueiredo/CBF/Flickr) (Lucas Figueiredo/CBF/Flickr)

Brasileirão 2026: Palmeiras se isola na liderança (Lucas Figueiredo/CBF/Flickr) (Lucas Figueiredo/CBF/Flickr)

Renan Rodrigues
Renan Rodrigues

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Publicado em 23 de março de 2026 às 06h00.

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A 8ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026 foi disputada entre sábado, 21, e domingo, 22, com nove partidas realizadas até aqui. O principal destaque do fim de semana foi a vitória do Palmeiras por 1 a 0 sobre o São Paulo, no Morumbis, resultado que deixou o time alviverde isolado na liderança com 19 pontos. O Fluminense também venceu, bateu o Atlético-MG por 1 a 0 e assumiu a terceira colocação.

Resultados dos jogos da 8ª rodada do Brasileirão

Sábado, 21 de março

Domingo, 22 de março

Como ficou a tabela do Brasileirão 2026 atualizada

Com os resultados do fim de semana, o Palmeiras lidera o Brasileirão com 19 pontos. São Paulo e Fluminense aparecem logo atrás, ambos com 16. Flamengo e Bahia têm 14 pontos, enquanto Athletico-PR e Coritiba fecham o grupo dos sete primeiros com 13. Vasco e Grêmio somam 11, e Vitória e Corinthians aparecem com 10.

Na parte de baixo, Internacional, Atlético-MG e Red Bull Bragantino têm 8 pontos. Chapecoense e Santos somam 7. Neste momento, a zona de rebaixamento é formada por Botafogo, Mirassol e Remo, todos com 6 pontos, além do Cruzeiro, lanterna com 4.

Veja a tabela atualizada do Brasileirão após a 8ª rodada

PosiçãoClubeJVEDSGPTS
1Palmeiras8611919
2São Paulo8512516
3Fluminense8512416
4Flamengo7421814
5Bahia7421214
6Athletico-PR7412313
7Coritiba8413113
8Grêmio8323111
9Vasco8323011
10Vitória7313-210
11Corinthians8242010
12Internacional8224-28
13Atlético-MG8224-38
14Red Bull Bragantino8224-48
15Chapecoense7142-27
16Santos8143-37
17Botafogo6204-26
18Mirassol7133-26
19Remo8134-56
20Cruzeiro8044-84

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