Barcelona x Athletic Bilbao: onde assistir e horário do jogo pela Supercopa da Espanha

Partida entre Barcelona x Athletic Bilbao é válida pela semifinal da Supercopa da Espanha 2026

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 14h17.

O Barcelona e o Athletic Bilbao se enfrentam nesta quarta-feira, 7, às 16h (horário de Brasília), no King Abdullah Sports City, em Jeddah, na Arábia Saudita, pela semifinal da Supercopa da Espanha. A partida terá transmissão ao vivo e exclusiva pelo Disney+.

Vivendo grande fase sob o comando de Hansi Flick, o Barcelona chega como favorito à decisão. Já o Athletic Bilbao tenta surpreender mesmo em má fase e busca chegar à final do torneio, que neste formato atual com quatro clubes já foi vencido duas vezes pelos catalães e uma vez pelos bascos — o Real Madrid levou as outras três edições.

Onde assistir ao vivo o jogo Barcelona x Athletic Bilbao hoje pela Supercopa da Espanha?

O jogo desta quarta-feira, 7, às 16h, entre Barcelona e Athletic Bilbao terá transmissão ao vivo e exclusiva no Disney+.

Como assistir online o jogo Barcelona x Athletic Bilbao hoje?

A partida será transmitida ao vivo pelo Disney+, via streaming.

Prováveis escalações de Barcelona x Athletic Bilbao

  • Barcelona: Joan Garcia; Koundé, Cubarsí, Martín, Balde; Eric Garcia, De Jong; Raphinha, Pedri, Yamal; Ferran Torres. Técnico: Hansi Flick.
  • Athletic Bilbao: Unai Simón; Gorosabel, Vivian, Paredes, Boiro; Ruiz de Galarreta, Jauregizar; Iñaki Williams, Sancet, Nico Williams; Guruzeta. Técnico: Ernesto Valverde.
