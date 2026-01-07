Barcelona x Athletic Bilbao: onde assistir e horário do jogo pela Supercopa da Espanha

O Barcelona e o Athletic Bilbao se enfrentam nesta quarta-feira, 7, às 16h (horário de Brasília), no King Abdullah Sports City, em Jeddah, na Arábia Saudita, pela semifinal da Supercopa da Espanha. A partida terá transmissão ao vivo e exclusiva pelo Disney+.

Vivendo grande fase sob o comando de Hansi Flick, o Barcelona chega como favorito à decisão. Já o Athletic Bilbao tenta surpreender mesmo em má fase e busca chegar à final do torneio, que neste formato atual com quatro clubes já foi vencido duas vezes pelos catalães e uma vez pelos bascos — o Real Madrid levou as outras três edições.

Onde assistir ao vivo o jogo Barcelona x Athletic Bilbao hoje pela Supercopa da Espanha?

Como assistir online o jogo Barcelona x Athletic Bilbao hoje?

Prováveis escalações de Barcelona x Athletic Bilbao