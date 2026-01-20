Jogos de hoje, terça-feira, 20 de janeiro, onde assistir ao vivo e horários

A terça-feira, 20 de janeiro, será recheada de futebol com destaque para a Champions League, que traz confrontos como Real Madrid x Monaco, Inter de Milão x Arsenal e Sporting x PSG. As partidas terão transmissão ao vivo na HBO Max e em canais da Warner.

Além disso, o dia conta com jogos pelo Campeonato Saudita, Paranaense, Baiano, Paulista e também a Série Rio de La Plata e a Copa da Inglaterra.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Campeonato Saudita

12h05 - Al Shabab x Al Najma - Canal GOAT

14h30 - Al Ahli x Al Khaleej - Canal GOAT, BandSports e Esporte na Band (YouTube)

Champions League

12h30 - Kairat x Club Brugge - Space e HBO Max

14h45 - Bodo/Glimt x Manchester City - TNT e HBO Max

17h - Real Madrid x Monaco - SBT, TNT e HBO Max

17h - Sporting x PSG - Space e HBO Max

17h - Inter de Milão x Arsenal - HBO Max

17h - Tottenham x Borussia Dortmund - HBO Max

17h - Copenhague x Napoli - HBO Max

17h - Olympiacos x Bayer Leverkusen - HBO Max

17h - Villarreal x Ajax - HBO Max

Copa da Inglaterra

16h45 - Salford x Swindon - Disney+

Campeonato Inglês (Segunda Divisão)

17h - Wrexham x Leicester - Xsports e Disney+

Campeonato Paranaense

19h - Andraus x Londrina - Canal GOAT

20h - Azuriz x Athletico-PR - Canal GOAT e Rede Furacão

20h30 - Galo Maringá x Maringá - Canal GOAT

Campeonato Baiano

19h15 - Bahia x Barcelona de Ilhéus - TVE Bahia e TV Green

Paulistão

20h - Novorizontino x Palmeiras - TNT e HBO Max

Série Rio de La Plata

20h - Colón x Miramar Misiones - Disney+

22h15 - Deportes Concepción x Cerro Largo - Disney+

Campeonato Mexicano Feminino

23h - Atlético San Luis (F) x América (F) - Disney+

