Jogos de hoje, terça-feira, 20 de janeiro, onde assistir ao vivo e horários

Saiba onde assistir aos jogos desta terça-feira online e na TV por assinatura

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 13h44.

A terça-feira, 20 de janeiro, será recheada de futebol com destaque para a Champions League, que traz confrontos como Real Madrid x Monaco, Inter de Milão x Arsenal e Sporting x PSG. As partidas terão transmissão ao vivo na HBO Max e em canais da Warner.

Além disso, o dia conta com jogos pelo Campeonato Saudita, Paranaense, Baiano, Paulista e também a Série Rio de La Plata e a Copa da Inglaterra.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Campeonato Saudita

  • 12h05 - Al Shabab x Al Najma - Canal GOAT
  • 14h30 - Al Ahli x Al Khaleej - Canal GOAT, BandSports e Esporte na Band (YouTube)

Champions League

  • 12h30 - Kairat x Club Brugge - Space e HBO Max
  • 14h45 - Bodo/Glimt x Manchester City - TNT e HBO Max
  • 17h - Real Madrid x Monaco - SBT, TNT e HBO Max
  • 17h - Sporting x PSG - Space e HBO Max
  • 17h - Inter de Milão x Arsenal - HBO Max
  • 17h - Tottenham x Borussia Dortmund - HBO Max
  • 17h - Copenhague x Napoli - HBO Max
  • 17h - Olympiacos x Bayer Leverkusen - HBO Max
  • 17h - Villarreal x Ajax - HBO Max

Copa da Inglaterra

  • 16h45 - Salford x Swindon - Disney+

Campeonato Inglês (Segunda Divisão)

  • 17h - Wrexham x Leicester - Xsports e Disney+

Campeonato Paranaense

  • 19h - Andraus x Londrina - Canal GOAT
  • 20h - Azuriz x Athletico-PR - Canal GOAT e Rede Furacão
  • 20h30 - Galo Maringá x Maringá - Canal GOAT

Campeonato Baiano

  • 19h15 - Bahia x Barcelona de Ilhéus - TVE Bahia e TV Green

Paulistão

  • 20h - Novorizontino x Palmeiras - TNT e HBO Max

Série Rio de La Plata

  • 20h - Colón x Miramar Misiones - Disney+
  • 22h15 - Deportes Concepción x Cerro Largo - Disney+

Campeonato Mexicano Feminino

  • 23h - Atlético San Luis (F) x América (F) - Disney+

Onde assistir ao vivo o jogo do Real Madrid; veja horário

O jogo Real Madrid x Monaco terá transmissão ao vivo no SBT, TNT e HBO Max, às 17h.

Que horas é o jogo do Palmeiras?

O jogo Novorizontino x Palmeiras terá transmissão ao vivo na TNT e HBO Max, às 20h.

Qual canal irá passar o jogo do Al Ahli pelo Campeonato Saudita?

O jogo Al Ahli x Al Khaleej terá transmissão ao vivo no Canal GOAT, BandSports e Esporte na Band (YouTube), às 14h30.

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

Globo

Nenhum jogo vai passar na Globo nesta terça-feira, 20.

SBT

  • 17h - Real Madrid x Monaco - Champions League

Record

Nenhum jogo vai passar na Record nesta terça-feira, 20.

Band

  • 14h30 - Al Ahli x Al Khaleej - Campeonato Saudita

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

TNT

  • 14h45 - Bodo/Glimt x Manchester City - Champions League
  • 17h - Real Madrid x Monaco - Champions League
  • 20h - Novorizontino x Palmeiras - Paulistão

Space

  • 12h30 - Kairat x Club Brugge - Champions League
  • 17h - Sporting x PSG - Champions League

BandSports

  • 14h30 - Al Ahli x Al Khaleej - Campeonato Saudita

Nosso Futebol

Nenhuma transmissão prevista hoje.

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

  • 12h30 - Kairat x Club Brugge - Champions League
  • 14h45 - Bodo/Glimt x Manchester City - Champions League
  • 17h - Real Madrid x Monaco - Champions League
  • 17h - Sporting x PSG - Champions League
  • 17h - Inter de Milão x Arsenal - Champions League
  • 17h - Tottenham x Borussia Dortmund - Champions League
  • 17h - Copenhague x Napoli - Champions League
  • 17h - Olympiacos x Bayer Leverkusen - Champions League
  • 17h - Villarreal x Ajax - Champions League
  • 20h - Novorizontino x Palmeiras - Paulistão

Disney+

  • 16h45 - Salford x Swindon - Copa da Inglaterra
  • 17h - Wrexham x Leicester - Segunda Divisão Inglesa
  • 20h - Colón x Miramar Misiones - Série Rio de La Plata
  • 22h15 - Deportes Concepción x Cerro Largo - Série Rio de La Plata
  • 23h - Atlético San Luis (F) x América (F) - Campeonato Mexicano Feminino

Canal GOAT (YouTube)

  • 12h05 - Al Shabab x Al Najma - Campeonato Saudita
  • 14h30 - Al Ahli x Al Khaleej - Campeonato Saudita
  • 19h - Andraus x Londrina - Campeonato Paranaense
  • 20h - Azuriz x Athletico-PR - Campeonato Paranaense
  • 20h30 - Galo Maringá x Maringá - Campeonato Paranaense

Rede Furacão

  • 20h - Azuriz x Athletico-PR - Campeonato Paranaense

Esporte na Band (YouTube)

  • 14h30 - Al Ahli x Al Khaleej - Campeonato Saudita

TVE Bahia / TV Green

  • 19h15 - Bahia x Barcelona de Ilhéus - Campeonato Baiano
