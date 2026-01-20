Jogos de hoje, terça-feira, 20 de janeiro, onde assistir ao vivo e horários

A terça-feira, 20 de janeiro, será recheada de futebol com destaque para a Champions League, que traz confrontos como Real Madrid x Monaco, Inter de Milão x Arsenal e Sporting x PSG. As partidas terão transmissão ao vivo na HBO Max e em canais da Warner.
Além disso, o dia conta com jogos pelo Campeonato Saudita, Paranaense, Baiano, Paulista e também a Série Rio de La Plata e a Copa da Inglaterra.
Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje
Campeonato Saudita
- 12h05 - Al Shabab x Al Najma - Canal GOAT
- 14h30 - Al Ahli x Al Khaleej - Canal GOAT, BandSports e Esporte na Band (YouTube)
Champions League
- 12h30 - Kairat x Club Brugge - Space e HBO Max
- 14h45 - Bodo/Glimt x Manchester City - TNT e HBO Max
- 17h - Real Madrid x Monaco - SBT, TNT e HBO Max
- 17h - Sporting x PSG - Space e HBO Max
- 17h - Inter de Milão x Arsenal - HBO Max
- 17h - Tottenham x Borussia Dortmund - HBO Max
- 17h - Copenhague x Napoli - HBO Max
- 17h - Olympiacos x Bayer Leverkusen - HBO Max
- 17h - Villarreal x Ajax - HBO Max
Copa da Inglaterra
- 16h45 - Salford x Swindon - Disney+
Campeonato Inglês (Segunda Divisão)
- 17h - Wrexham x Leicester - Xsports e Disney+
Campeonato Paranaense
- 19h - Andraus x Londrina - Canal GOAT
- 20h - Azuriz x Athletico-PR - Canal GOAT e Rede Furacão
- 20h30 - Galo Maringá x Maringá - Canal GOAT
Campeonato Baiano
- 19h15 - Bahia x Barcelona de Ilhéus - TVE Bahia e TV Green
Paulistão
- 20h - Novorizontino x Palmeiras - TNT e HBO Max
Série Rio de La Plata
- 20h - Colón x Miramar Misiones - Disney+
- 22h15 - Deportes Concepción x Cerro Largo - Disney+
Campeonato Mexicano Feminino
- 23h - Atlético San Luis (F) x América (F) - Disney+
