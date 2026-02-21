Esporte

Corinthians demite Lucas Piccinato após empate no Brasileirão Feminino

Treinador do Corinthians deixa o cargo após empate de 2 a 2 com o Fluminense; técnico somou cinco títulos em pouco mais de dois anos.

Comissão técnica também deixa o clube. (Getty Images)

Comissão técnica também deixa o clube. (Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 21 de fevereiro de 2026 às 11h41.

O Corinthians anunciou a saída do técnico Lucas Piccinato do comando da equipe feminina após o empate por 2 a 2 com o Fluminense, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro Feminino.

A decisão foi comunicada na madrugada deste sábado, 21, e ocorre em meio à pressão por resultados e desempenho.

Além do treinador, também deixam o clube integrantes da comissão técnica, em movimento que sinaliza reformulação imediata para a sequência da temporada.

Piccinato encerra a passagem após pouco mais de dois anos à frente das “Brabas”, com histórico de conquistas e números relevantes.

No período, a equipe somou cinco títulos de peso: duas edições da Libertadores, dois Campeonatos Brasileiros e uma Supercopa Feminina.

O treinador também alcançou a marca de 100 partidas no cargo recentemente. Mesmo com o retrospecto vencedor, parte da torcida vinha manifestando insatisfação com atuações recentes e derrotas em decisões, cenário que aumentou a pressão interna.

O empate em casa na última rodada foi tratado pela diretoria como ponto de ruptura. Avaliações internas indicaram necessidade de mudança de comando para ajustar padrão tático e recuperar competitividade.

A diretoria agradeceu oficialmente aos profissionais desligados e informou que já iniciou a busca por um novo técnico para o time feminino, com perfil voltado a desempenho consistente e manutenção do protagonismo nas principais competições.

Acompanhe tudo sobre:CorinthiansFutebol femininoFutebol

Mais de Esporte

Brasil na final do bobsled four-man nas Olimpíadas: há chance de medalha?

Olimpíadas de Inverno 2026: quando e onde assistir à Cerimônia de Encerramento?

Jogos Olímpicos de Inverno: confira agenda e horários deste sábado, 21

Athletic Bilbao x Elche: que horas e onde assistir ao jogo de hoje?

Mais na Exame

Mundo

Irã teste novo míssil de longo alcance em meio a tensões com os EUA

Esporte

Brasil na final do bobsled four-man nas Olimpíadas: há chance de medalha?

Negócios

Essa empresa começou em uma 'oficina familiar' e hoje é uma marca que vende 4 mil pneus por dia

Future of Money

Altos impostos ameaçam liderança cripto do Brasil