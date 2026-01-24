Villarreal x Real Madrid: onde assistir e horário pela La Liga

Repórter
Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 06h00.
Villarreal e Real Madrid se enfrentam neste sábado, 24, às 17h (horário de Brasília), no Estádio de la Cerámica, em Villarreal, pela 22ª rodada da La Liga 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN e Disney+.
Mesmo após uma sequência conturbada com a eliminação na Copa do Rei e a derrota na final da Supercopa da Espanha, o Real Madrid segue com sua identidade ofensiva marcante. O time treinado por Álvaro Arbeloa costuma impor o ritmo desde o início das partidas, o que se reflete nos muitos jogos em que sai na frente ainda no primeiro tempo.
O histórico recente favorece os Merengues: são cinco jogos de invencibilidade contra o Villarreal, com três vitórias seguidas. Em quatro desses confrontos, o Real Madrid foi para o intervalo em vantagem no placar. Já o Villarreal, do técnico Marcelino García, tenta surpreender em casa com um elenco jovem e veloz.
Você pode assistir à partida online pelo Disney+.