Villarreal x Real Madrid: onde assistir e horário pela La Liga

Villarreal e Real Madrid se enfrentam neste sábado, 24, às 17h (horário de Brasília), no Estádio de la Cerámica, em Villarreal, pela 22ª rodada da La Liga 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN e Disney+.

Mesmo após uma sequência conturbada com a eliminação na Copa do Rei e a derrota na final da Supercopa da Espanha, o Real Madrid segue com sua identidade ofensiva marcante. O time treinado por Álvaro Arbeloa costuma impor o ritmo desde o início das partidas, o que se reflete nos muitos jogos em que sai na frente ainda no primeiro tempo.

O histórico recente favorece os Merengues: são cinco jogos de invencibilidade contra o Villarreal, com três vitórias seguidas. Em quatro desses confrontos, o Real Madrid foi para o intervalo em vantagem no placar. Já o Villarreal, do técnico Marcelino García, tenta surpreender em casa com um elenco jovem e veloz.

Prováveis escalações

Villarreal (Técnico: Marcelino García)

Luiz Jr.; Navarro, Foyth, Renato Veiga (Rafa Marín) e Pedraza (Cardona); Buchanan, Pape Gueye, Parejo e Moleiro; Mikautadze e Gerard Moreno.

Real Madrid (Técnico: Álvaro Arbeloa)

Courtois; Valverde, Asencio, Huijsen e Carreras; Camavinga, Arda Güler e Bellingham; Brahim Díaz, Mbappé e Vini Jr.

Onde assistir ao vivo o jogo do Real Madrid hoje pela La Liga?

O jogo deste sábado, 17h, entre Villarreal e Real Madrid terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+.

Como assistir online o jogo do Real Madrid hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Disney+.