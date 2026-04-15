Arsenal x Sporting: horário, onde assistir e prováveis escalações

Arsenal x Sporting se enfrentam nesta quarta-feira, 15, às 16h, no Emirates Stadium. A partida é válida pela volta das quartas de final da Champions League.

Jogando em casa e com o apoio da torcida, o Arsenal chega com a vantagem após ter vencido o duelo de ida por 1 a 0; no entanto, sabe que o duelo não está ganho e que precisará ter cuidado com os portugueses.

Já o Sporting chega em Londres sabendo que a vantagem é pouca e que uma vitória por dois gols de diferença garante a classificação direta.

Como chega o Arsenal para o confronto

Para o duelo, o técnico Mikel Arteta está tentando gerenciar o desgaste físico de sua equipe. Martin Odegaard, por exemplo, deixou o duelo de ida com dores. Calafiori, Timber e Bukayo Saka são dúvidas.

O clube, que é líder da Premier League, vem colecionando tropeços recentes, o que ligou o sinal de alerta. Na última rodada do torneio inglês, perdeu por 2 a 1 para o Bournemouth e agora vê o título inglês ficar ameaçado.

Como chega o Sporting para o confronto

Já o Sporting terá o retorno do capitão Morten Hjulmand, que cumpriu suspensão na partida de ida. Além disso, conta com a experiência de Luis Suárez para marcar gols e reverter o placar na casa do adversário.

No entanto, o técnico Rui Borges não terá Nuno Santos, Luís Guilherme e Ioannidis, que estão lesionados e são baixas confirmadas para o duelo.

Onde assistir a Arsenal x Sporting

O duelo entre Arsenal x Sporting terá transmissão da TNT e HBO Max.

Prováveis escalações

Arsenal (Técnico: Mikel Arteta)

Raya; White, Saliba, Gabriel Magalhães, Hincapié; Zubimendi, Declan Rice; Madueke, Eze, Trossard; Gyökeres

Sportng (Técnico: Rui Borges)

Rui Silva; Fresneda, Diomande, Gonçalo Inácio, Araújo; Hjulmand, Morita; Catamo, Francisco Trincão, Pedro Gonçalves; Luis Suárez