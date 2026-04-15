Arsenal x Sporting: horário, onde assistir e prováveis escalações

Mikel Arteta: treinador do Arsenal quer conquistar a Champions e o Campeonato Inglês na temporada ((Foto de Charlotte Wilson/Offside/Offside via Getty Images))
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Publicado em 15 de abril de 2026 às 05h15.
Arsenal x Sporting se enfrentam nesta quarta-feira, 15, às 16h, no Emirates Stadium. A partida é válida pela volta das quartas de final da Champions League.
Jogando em casa e com o apoio da torcida, o Arsenal chega com a vantagem após ter vencido o duelo de ida por 1 a 0; no entanto, sabe que o duelo não está ganho e que precisará ter cuidado com os portugueses.
Já o Sporting chega em Londres sabendo que a vantagem é pouca e que uma vitória por dois gols de diferença garante a classificação direta.
Para o duelo, o técnico Mikel Arteta está tentando gerenciar o desgaste físico de sua equipe. Martin Odegaard, por exemplo, deixou o duelo de ida com dores. Calafiori, Timber e Bukayo Saka são dúvidas.
O clube, que é líder da Premier League, vem colecionando tropeços recentes, o que ligou o sinal de alerta. Na última rodada do torneio inglês, perdeu por 2 a 1 para o Bournemouth e agora vê o título inglês ficar ameaçado.
Já o Sporting terá o retorno do capitão Morten Hjulmand, que cumpriu suspensão na partida de ida. Além disso, conta com a experiência de Luis Suárez para marcar gols e reverter o placar na casa do adversário.
No entanto, o técnico Rui Borges não terá Nuno Santos, Luís Guilherme e Ioannidis, que estão lesionados e são baixas confirmadas para o duelo.
O duelo entre Arsenal x Sporting terá transmissão da TNT e HBO Max.
Raya; White, Saliba, Gabriel Magalhães, Hincapié; Zubimendi, Declan Rice; Madueke, Eze, Trossard; Gyökeres
Rui Silva; Fresneda, Diomande, Gonçalo Inácio, Araújo; Hjulmand, Morita; Catamo, Francisco Trincão, Pedro Gonçalves; Luis Suárez