Cruzeiro x Universidad Católica: horário, onde assistir e prováveis escalações

Raposa chega embalada após duas vitórias consecutivas, enquanto a Católica vive um momento turbulento na temporada

Artur Jorge: técnico vem conseguindo reerguer a Raposa, que sonha com a classificação no grupo da morte. ((Foto de Cesare Purini/Mondadori Portfolio via Getty Images))

Gabriella Brizotti
Publicado em 15 de abril de 2026 às 05h16.

Cruzeiro x Universidad Católica se enfrentam nesta quarta-feira, 15, às 19h, no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. A partida é válida pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores.

A Universidad Católica chega para o duelo tentando se reerguer após ter sido derrotada pelo Boca Juniors na estreia da competição.

Pelo campeonato chileno, venceu o Audax Italiano por 4 a 3 no último fim de semana.

Já o Cruzeiro venceu o Barcelona de Guayaquil na estreia por 1 a 0 e triunfou sobre o Bragantino por 2 a 1 no Brasileirão.

A Raposa chega embalada para o duelo desta quarta.

Como chega o Cruzeiro para o confronto

Artur Jorge está conseguindo organizar o Cruzeiro e agora terá mais um desafio pela frente. Para o confronto, o treinador não terá o goleiro Cássio, que operou o joelho, além de Lucas Romero e Sinisterra que estão no departamento médico e aguardam avaliação.

Kaio Jorge, com um incômodo no púbis, foi preservado contra o RB Bragantino no fim de semana, mas deve voltar ao time titular contra a Católica.

Como chega a Universidad Católica para o confronto

Já a Católica, buscando a primeira vitória na Libertadores, não terá o volante Agustín Farías, baixa por dores musculares. Tomás Asta-Buruaga, que operou o joelho, também é desfalque confirmado.

Nos últimos cinco jogos, a equipe venceu três e foi derrotada em dois, sendo uma delas justamente na estreiada Libertadores para o Boca Juniors.

Onde assistir a Cruzeiro x Universidad Católica

O duelo entre Cruzeiro x Universidad Católica terá transmissão da ESPN e Disney+ Premium.

Prováveis escalações

Cruzeiro (Técnico: Artur Jorge)

Matheus Cunha; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki; Lucas Silva, Gerson, Christian, Matheus Pereira e Arroyo; Kaio Jorge.

Universidad Católica (Técnico: Daniel Garnero)

Bernedo; Gónzalez, Branco Ampuero, Juan Diaz e Mena; Valencia, Clemente Montes, Medel, Cuevass e Giani; Fernando Zampedri.

