Cruzeiro x Universidad Católica: horário, onde assistir e prováveis escalações

Artur Jorge: técnico vem conseguindo reerguer a Raposa, que sonha com a classificação no grupo da morte.
Publicado em 15 de abril de 2026 às 05h16.
Cruzeiro x Universidad Católica se enfrentam nesta quarta-feira, 15, às 19h, no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. A partida é válida pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores.
A Universidad Católica chega para o duelo tentando se reerguer após ter sido derrotada pelo Boca Juniors na estreia da competição.
Pelo campeonato chileno, venceu o Audax Italiano por 4 a 3 no último fim de semana.
Já o Cruzeiro venceu o Barcelona de Guayaquil na estreia por 1 a 0 e triunfou sobre o Bragantino por 2 a 1 no Brasileirão.
A Raposa chega embalada para o duelo desta quarta.
Artur Jorge está conseguindo organizar o Cruzeiro e agora terá mais um desafio pela frente. Para o confronto, o treinador não terá o goleiro Cássio, que operou o joelho, além de Lucas Romero e Sinisterra que estão no departamento médico e aguardam avaliação.
Kaio Jorge, com um incômodo no púbis, foi preservado contra o RB Bragantino no fim de semana, mas deve voltar ao time titular contra a Católica.
Já a Católica, buscando a primeira vitória na Libertadores, não terá o volante Agustín Farías, baixa por dores musculares. Tomás Asta-Buruaga, que operou o joelho, também é desfalque confirmado.
Nos últimos cinco jogos, a equipe venceu três e foi derrotada em dois, sendo uma delas justamente na estreiada Libertadores para o Boca Juniors.
O duelo entre Cruzeiro x Universidad Católica terá transmissão da ESPN e Disney+ Premium.
Matheus Cunha; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki; Lucas Silva, Gerson, Christian, Matheus Pereira e Arroyo; Kaio Jorge.
Bernedo; Gónzalez, Branco Ampuero, Juan Diaz e Mena; Valencia, Clemente Montes, Medel, Cuevass e Giani; Fernando Zampedri.