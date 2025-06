Carlo Ancelotti está entre os 10 técnicos mais bem pagos do mundo em 2025; veja ranking

Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira que fará a sua estreia no comando da amarelinha nesta quinta-feira, 5, entrou para o top 10 dos treinadores mais bem pagos do mundo em 2025.

Segundo levantamento do site especializado Front Office Sports, o italiano recebe um salário anual de aproximadamente US$ 11 milhões (cerca de R$ 62 milhões na cotação atual), e ocupa a décima posição no ranking global.

Top 10 dos técnicos mais bem pagos do mundo em 2025

No topo do ranking está Diego Simeone, do Atlético de Madrid, com um rendimento anual estimado em US$ 33,5 milhões (quase R$ 189 milhões).

Logo atrás, em segundo lugar, aparece Simone Inzaghi, que recentemente foi contratado pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita, com um salário de US$ 29 milhões (R$ 163 milhões).

Inzaghi superou nomes como Pep Guardiola, do Manchester City, que recebe US$ 26,8 milhões, e Mikel Arteta, do Arsenal, com US$ 20,2 milhões por ano.

Confira o Top 10 dos técnicos mais bem pagos do mundo em 2025:

Diego Simeone (Atlético de Madrid) – US$ 33,5 milhões Simone Inzaghi (Al-Hilal) – US$ 29 milhões Pep Guardiola (Manchester City) – US$ 26,8 milhões Mikel Arteta (Arsenal) – US$ 20,2 milhões Stefano Pioli (Al Nassr) – US$ 20,03 milhões David Moyes (Everton) – US$ 16,2 milhões Luis Enrique (Paris Saint-Germain) – US$ 12,4 milhões Matthias Jaissle (Al Ahli) – US$ 12,4 milhões José Mourinho (Fenerbahçe) – US$ 11,9 milhões Carlo Ancelotti (Seleção Brasileira) – US$ 11 milhões

A valorização do trabalho de Ancelotti na Seleção Brasileira

A presença de Ancelotti entre os mais bem pagos reforça a valorização do trabalho dos treinadores no futebol atual, especialmente em seleções de peso como a brasileira.

Sua experiência em grandes clubes europeus, aliada ao desafio de conduzir o Brasil rumo à Copa do Mundo de 2026, pode justificar o investimento da CBF no técnico italiano.