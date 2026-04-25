Arsenal x Newcastle: que horas e onde assistir ao jogo da Premier League?

Arsenal x Newcastle: veja horário e onde assistir ao jogo deste sábado, 25 (David Price/Arsenal FC/Getty Images)
Publicado em 25 de abril de 2026 às 06h01.
Arsenal e Newcastle se enfrentam neste sábado, 25, pela Premier League.
O duelo, no Emirates Stadium, é válido pela 34ª rodada do campeonato inglês. O Arsenal ocupa a 2ª posição com 70 pontos e tenta retomar a liderança após derrota na última rodada. Já o Newcastle aparece em 14º lugar, com 42 pontos, e tenta encerrar sequência negativa.
A partida acontece às 13h30, do horário de Brasília, neste sábado, 25.
O jogo será transmitido pela ESPN (TV fechada) e pela Disney+ (plano premium do streaming).
Raya; Timber, Saliba, Gabriel e Hincapié; Zubimendi e Declan Rice; Madueke, Ødegaard e Eze; Gyökeres.
Técnico: Mikel Arteta.
Ramsdale; Trippier, Thiaw, Botman e Hall; Miley, Bruno Guimarães e Sandro Tonali; Elanga, Harvey Barnes e William Osula.
Técnico: Eddie Howe.