Manchester City x Southampton: que horas e onde assistir ao jogo da Copa da Inglaterra?

Semifinal do campeonato inglês acontece neste sábado, 25, em Wembley

Manchester City x Southampton: veja onde assistir à semifinal da Copa da Inglaterra

Manchester City x Southampton: veja onde assistir à semifinal da Copa da Inglaterra (Shaun Botterill/Getty Images)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Publicado em 25 de abril de 2026 às 06h02.

Manchester City e Southampton se enfrentam neste sábado, 25, pela Copa da Inglaterra.

O duelo, em Wembley, é válido pela semifinal. O Manchester City chega em alta após retomar a liderança da Premier League, enquanto o Southampton vive sequência invicta e tenta surpreender mesmo vindo da segunda divisão inglesa.

A equipe de Pep Guardiola busca mais uma final, enquanto o adversário tenta manter a campanha considerada uma das mais improváveis da temporada.

Que horas assistir à Manchester City x Southampton

A partida acontece às 13h15 do horário de Brasília neste sábado, 25.

Onde assistir à Manchester City x Southampton

O jogo será transmitido pelo Disney+ (plano premium do streaming).

Prováveis escalações

Manchester City

James Trafford; Matheus Nunes, Abdukodir Khusanov, Marc Guehi e Rayan Ait-Nouri; Nico González e Bernardo Silva; Antoine Semenyo, Rayan Cherki e Jérémy Doku; Erling Haaland.

Técnico: Pep Guardiola.

Southampton

Daniel Peretz; James Bree, Taylor Harwood-Bellis, Nathan Wood e Welington; Flynn Downes e Shea Charles; Kuryu Matsuki, Finn Azaz e Léo Scienza; Ross Stewart.

Técnico: Tonda Eckert.

