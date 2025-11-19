Após nova lesão, Pedro vai desfalcar Flamengo na final da Libertadores

O atacante Pedro, do Flamengo, vai ficar de fora da final da Libertadores contra o Palmeiras no próximo dia 29 de novembro. Nos treinos de ontem, o jogador sentiu dores na coxa esquerda e, nesta quarta, uma lesão foi constatada.

Pedro realizou exames médicos pela manhã e já estava se recuperando de uma fratura no antebraço direito. Antes da nova lesão, a estratégia do clube carioca era aproveitar o jogador neste sábado, 22, contra o Red Bull Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro, para voltar ao ritmo de jogo antes da final. Agora, o Rubro-Negro não deu um prazo oficial para o retorno do atacante.

Confira o boletim médico de Pedro:

"O atacante sentiu dores musculares durante o treinamento da última terça-feira e precisou deixar a atividade. Nesta quarta-feira, realizou exame de imagem que constatou lesão muscular na coxa esquerda. O jogador já iniciou tratamento com o Departamento Médico do Clube de Regatas do Flamengo. Também nesta manhã, Pedro realizou radiografia de controle no antebraço direito, que apontou sinais de consolidação da fratura na ulna."

Após a notícia, o atacante se manifestou em suas redes sociais:

Nação, passando aqui para dizer que o Flamengo, o momento que o clube vive e os jogos que possui pela frente, são muito maiores do que minha ausência nessa reta final. Agradeço todo o carinho de vocês, muito triste por estar de fora, mas confiante no grupo que se dedica e se… pic.twitter.com/uOBZKK7L3U — P9 (@Pedro9oficial) November 19, 2025

O Flamengo embarca dia 26 para a capital peruana.