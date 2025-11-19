Esporte

Após nova lesão, Pedro vai desfalcar Flamengo na final da Libertadores

A final da Libertadores contra o Palmeiras acontece no próximo dia 29 de novembro no Peru

Pedro: atacante já se recuperava de lesão (Reprodução/Instagram)

Maria Eduarda Lameza
Estagiária de jornalismo

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 14h28.

O atacante Pedro, do Flamengo, vai ficar de fora da final da Libertadores contra o Palmeiras no próximo dia 29 de novembro. Nos treinos de ontem, o jogador sentiu dores na coxa esquerda e, nesta quarta, uma lesão foi constatada.

Pedro realizou exames médicos pela manhã e já estava se recuperando de uma fratura no antebraço direito. Antes da nova lesão, a estratégia do clube carioca era aproveitar o jogador  neste sábado, 22, contra o Red Bull Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro, para voltar ao ritmo de jogo antes da final. Agora, o Rubro-Negro não deu um prazo oficial para o retorno do atacante.

Confira o boletim médico de Pedro:

"O atacante sentiu dores musculares durante o treinamento da última terça-feira e precisou deixar a atividade. Nesta quarta-feira, realizou exame de imagem que constatou lesão muscular na coxa esquerda. O jogador já iniciou tratamento com o Departamento Médico do Clube de Regatas do Flamengo. Também nesta manhã, Pedro realizou radiografia de controle no antebraço direito, que apontou sinais de consolidação da fratura na ulna."

Após a notícia, o atacante se manifestou em suas redes sociais:

O Flamengo embarca dia 26 para a capital peruana.

