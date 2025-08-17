Após goleada, Neymar sai chorando do campo e técnico do Santos é demitido

O Santos viveu um domingo para esquecer no Morumbis, em São Paulo.

Diante do Vasco, o time sofreu uma goleada por 6 a 0 pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro — o pior revés da carreira de Neymar, que deixou o campo em lágrimas.

Minutos depois, ainda no vestiário, a diretoria confirmou a demissão do técnico Cléber Xavier.

Neymar chora no final da partida

Neymar não conteve a emoção ao fim da partida e chorou enquanto era consolado por Fernando Diniz, ex-treinador da seleção brasileira.

À imprensa, o camisa 10 não poupou críticas à atuação do Santos e definiu o resultado como “a maior vergonha” de sua vida.

“Decepcionado total com o nosso jogo. A torcida está no direito de protestar. O choro é de raiva, de tudo. Infelizmente, não consigo ajudar de todas as formas”, disse o atacante.

Com contrato até o fim do ano, Neymar cobrou postura do elenco:

“É uma vergonha fazer esse tipo de jogo com a camisa do Santos. Todo mundo tem que ir para casa e pensar no que quer fazer. Com a atitude de hoje, não precisa nem se reapresentar na quarta-feira.”

A goleada no Morumbis

O jogo começou equilibrado, mas o Vasco abriu o placar no primeiro tempo e voltou avassalador após o intervalo, marcando outros cinco gols.

Neymar permaneceu em campo durante os 90 minutos, sem conseguir evitar a derrota mais dura do Peixe no campeonato.

A torcida protestou nas arquibancadas e, ao final, cercou o ônibus da equipe para cobrar jogadores e diretoria. O resultado deixou o Santos em 15º lugar, com apenas 21 pontos, ainda ameaçado pela zona de rebaixamento.

A queda de Cléber Xavier e os próximos passos

A pressão sobre Cléber Xavier já vinha crescendo, com derrotas em casa e tropeços recentes, como o empate diante do Sport, na Ilha do Retiro.

A goleada para o Vasco foi a gota d’água.

Em nota curta divulgada após o jogo, o clube oficializou a saída:

“O Santos FC comunica a saída do técnico Cléber Xavier. O Clube agradece os serviços prestados e deseja sorte na sequência da carreira.”