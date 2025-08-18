Jogos de hoje, segunda-feira, 18 de agosto: onde assistir ao vivo e horários

A programação de jogos desta segunda-feira, 18 de agosto, inclui confrontos importantes pela Copa da Itália, Copa da Alemanha, Campeonato Espanhol, Campeonato Turco, e muito mais.
Copa da Itália
- 13h - Audace Cerignola x Hellas Verona - SportyNet (YouTube) - Tempo Real
- 13h30 - Spezia x Sampdoria - SportyNet (TV fechada e YouTube) - Tempo Real
- 15h45 - Udinese x Carrarese - SportyNet (YouTube) - Tempo Real
- 16h15 - Torino x Modena - SportyNet (TV fechada e YouTube) - Tempo Real
Copa da Alemanha
- 13h - Dynamo Dresden x Mainz 05 - Disney+ - Tempo Real
- 13h - Preussen Munster x Hertha Berlin - Disney+ - Tempo Real
- 15h45 - Rot-Weiss Essen x Borussia Dortmund - Disney+ - Tempo Real
Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)
- 14h - Sporting Gijón x Córdoba - Disney+ - Tempo Real
- 16h30 - Almería x Albacete - Disney+ - Tempo Real
Campeonato Turco
- 15h30 - Kasimpasa x Trabzonspor - Disney+ - Tempo Real
Campeonato Inglês
- 16h - Leeds United x Everton - ESPN 4 e Disney+ - Tempo Real
Campeonato Espanhol
- 16h - Elche x Real Bétis - Disney+ - Tempo Real
Campeonato Português
- 16h15 - Gil Vicente x Porto - ESPN 3 e Disney+ - Tempo Real
Brasileirão Série B
- 19h - Volta Redonda x CRB - ESPN, Disney+ e SportyNet - Tempo Real
- 19h - Sarmiento Junin x Atlético Tucumán - Disney+ - Tempo Real
- 19h - Cerro Largo x Danubio - Disney+ - Tempo Real
- 21h - Athletic x Criciúma - Disney+ - Tempo Real
Brasileirão Série C
- 19h30 - Tombense x Caxias - DAZN e SportyNet+ - Tempo Real
- 19h30 - Ypiranga x Botafogo-PB - SportyNet (TV fechada, + e YouTube) - Tempo Real
Brasileirão
- 20h - Mirassol x Cruzeiro - Sportv e Premiere - Tempo Real
Brasileirão Série D
- 20h30 - Santa Cruz x Altos - Metrópoles (YouTube) -
Brasileirão Feminino Série A2 (Semifinal)
- 21h - Santos (F) x Atlético-MG (F) - TV Brasil -
