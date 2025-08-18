Esporte

Jogos de hoje, segunda-feira, 18 de agosto: onde assistir ao vivo e horários

Saiba onde assistir aos jogos desta segunda-feira online e na TV por assinatura

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 10h37.

Última atualização em 18 de agosto de 2025 às 10h50.

A programação de jogos desta segunda-feira, 18 de agosto, inclui confrontos importantes pela Copa da Itália, Copa da Alemanha, Campeonato Espanhol, Campeonato Turco, e muito mais.

Copa da Itália

  • 13h - Audace Cerignola x Hellas Verona - SportyNet (YouTube) - Tempo Real
  • 13h30 - Spezia x Sampdoria - SportyNet (TV fechada e YouTube) - Tempo Real
  • 15h45 - Udinese x Carrarese - SportyNet (YouTube) - Tempo Real
  • 16h15 - Torino x Modena - SportyNet (TV fechada e YouTube) - Tempo Real

Copa da Alemanha

  • 13h - Dynamo Dresden x Mainz 05 - Disney+ - Tempo Real
  • 13h - Preussen Munster x Hertha Berlin - Disney+ - Tempo Real
  • 15h45 - Rot-Weiss Essen x Borussia Dortmund - Disney+ - Tempo Real

Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)

  • 14h - Sporting Gijón x Córdoba - Disney+ - Tempo Real
  • 16h30 - Almería x Albacete - Disney+ - Tempo Real

Campeonato Turco

  • 15h30 - Kasimpasa x Trabzonspor - Disney+ - Tempo Real

Campeonato Inglês

  • 16h - Leeds United x Everton - ESPN 4 e Disney+ - Tempo Real

Campeonato Espanhol

  • 16h - Elche x Real Bétis - Disney+ - Tempo Real

Campeonato Português

  • 16h15 - Gil Vicente x Porto - ESPN 3 e Disney+ - Tempo Real

Brasileirão Série B

  • 19h - Volta Redonda x CRB - ESPN, Disney+ e SportyNet - Tempo Real
  • 19h - Sarmiento Junin x Atlético Tucumán - Disney+ - Tempo Real
  • 19h - Cerro Largo x Danubio - Disney+ - Tempo Real
  • 21h - Athletic x Criciúma - Disney+ - Tempo Real

Brasileirão Série C

  • 19h30 - Tombense x Caxias - DAZN e SportyNet+ - Tempo Real
  • 19h30 - Ypiranga x Botafogo-PB - SportyNet (TV fechada, + e YouTube) - Tempo Real

Brasileirão

Brasileirão Série D

  • 20h30 - Santa Cruz x Altos - Metrópoles (YouTube) -

Brasileirão Feminino Série A2 (Semifinal)

  • 21h - Santos (F) x Atlético-MG (F) - TV Brasil -

