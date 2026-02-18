Após críticas da torcida, Coutinho anuncia saída do Vasco

O meia Philippe Coutinho anunciou nesta quarta‑feira sua saída do Vasco da Gama. Em comunicado divulgado nas redes sociais, o jogador de 33 anos afirmou estar “muito cansado mentalmente” e informou que decidiu encerrar sua segunda passagem pelo clube, na qual somou 81 jogos, 17 gols e sete assistências.

Segundo Coutinho, a decisão começou a se desenhar no último sábado após a classificação vascaína para a semifinal do Campeonato Carioca. Na ocasião, o meia foi substituído no intervalo da partida contra o Volta Redonda e deixou o campo sob vaias. Ele não retornou para a etapa final, gesto que, segundo explicou, foi motivado pela necessidade de priorizar a própria saúde mental.

“Eu jamais desrespeitaria a torcida, meus companheiros ou o Vasco. Nunca fiz isso em lugar nenhum por onde passei. Na ida para o vestiário, senti que meu ciclo no clube tinha acabado. Não voltei para priorizar minha saúde mental. Isso dói muito. A verdade é que estou muito cansado mentalmente. Sempre fui muito reservado, não é fácil falar isso, mas preciso ser honesto. Minha relação com o Vasco é de amor e vai continuar sendo para sempre. Com o coração apertado, entendo que agora é o momento de dar um passo para trás e encerrar esse ciclo. Sou grato por tudo que vivi aqui”, disse o jogador em seu comunicado.

Diniz tentou convencer o atleta

Coutinho comunicou sua intenção de deixar o clube diretamente ao presidente Pedrinho, surpreendendo a diretoria vascaína. O técnico Fernando Diniz tentou convencê‑lo a reconsiderar a decisão, mas não obteve sucesso.

Quem é Philippe Coutinho

Revelado em São Januário e tratado desde cedo como joia da base, Coutinho estreou pelo profissional em 2009, marcando cinco gols em 43 partidas antes de ser negociado com a Inter de Milão. Após passagens por Espanyol, Liverpool, Barcelona, Bayern de Munique, Aston Villa e Al‑Duhail, o meia retornou ao Vasco em julho de 2024, inicialmente por empréstimo do Aston Villa.

Em 2025, rescindiu com o clube inglês e assinou contrato de uma temporada com o time carioca.

Na volta, tornou‑se titular absoluto e ajudou a conduzir o Vasco até a final da Copa do Brasil de 2025, em que a equipe foi derrotada pelo Corinthians.