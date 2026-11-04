Remake de 'Zelda: Ocarina of Time' chega ao Switch 2 nesta quinta; veja preço e novidades

Vinte e oito anos depois de estrear no Nintendo 64, "The Legend of Zelda: Ocarina of Time" volta nesta quinta-feira, 5, em um remake exclusivo do Nintendo Switch 2. A aventura que leva Link da infância à vida adulta foi reconstruída com novos gráficos, mudanças nos controles e dublagem em português do Brasil, uma estreia na franquia.

Nesta quarta-feira, 4, véspera do lançamento, o jogo alcançou a nota 96 de 100 no Metacritic, a maior nota entre os títulos de 2026 no agregador até então.

Quanto custa e onde comprar o remake de Zelda?

A edição digital custa R$ 329,90 na loja brasileira da Nintendo. O remake está disponível para compra na Nintendo eShop brasileira. A loja estima que o download ocupe 27 GB. A campanha é para um jogador e pode ser jogada na TV, no modo portátil ou com o console apoiado em uma superfície.

O que muda em ‘Ocarina of Time’ no Switch 2?

A Nintendo refez os cenários e os personagens, regravou a trilha com arranjos orquestrais e ampliou algumas cenas. O remake também traz câmera livre e um botão dedicado para pular. No Templo da Água, por exemplo, a câmera ajuda a enxergar os caminhos entre os andares, e equipar as botas de ferro ficou mais rápido.

A ocarina, usada para resolver enigmas e avançar na história, ganhou uma forma extra de interação. É possível cantarolar as melodias no microfone do Switch 2 para tocá-las no jogo.

Já o Museu dos Mil Monstros permite enfrentar chefes de novo em revanches cronometradas e consultar informações sobre os inimigos. O jogo também tem integração com o Zelda Notes, no aplicativo Nintendo Switch App, que registra conquistas e propõe desafios de encontrar lugares de Hyrule a partir de imagens.

Qual é a história de ‘Ocarina of Time’?

Link cresceu entre os kokiri e recebe a companhia da fada Navi quando parte para proteger Hyrule. Com a ajuda da princesa Zelda, ele tenta impedir que Ganondorf coloque as mãos na Triforça e tome o reino.

A viagem no tempo muda a forma de explorar o mapa. Em parte da campanha, o jogador alterna entre Link criança e adulto. Cada fase da vida dá acesso a itens e caminhos diferentes, e resolver alguns enigmas exige voltar a um lugar em outra época.

Remake foi elogiado nas primeiras críticas

A média de 96 no Metacritic reunia 80 análises na manhã desta quarta-feira, 4. O resultado colocou o remake à frente de "Phantom Blade Zero" e "Resident Evil Requiem" no ranking de 2026. O "Ocarina of Time" de 1998 segue com 99 pontos no agregador.

Apenas 34 jogos contam com nota 96 ou superior no agregador. A franquia aparece nesse grupo com títulos como "Breath of the Wild", que tem 97 no Switch, e "Tears of the Kingdom" e "The Wind Waker", ambos com 96 em suas plataformas originais.

Já o GamesRadar+ deu nota máxima e destacou como o remake atualiza a apresentação do jogo sem perder o que marcou a aventura de 1998. "Pura magia – o remake mais grandioso e ousado que já joguei", descreveu Anna Koselke na plataforma.

O Omelete classificou o remake de "The Legend of Zelda: Ocarina of Time" como excelente. Na crítica, o destaque foi para a dublagem em português do Brasil e os controles atualizados, que modernizam a experiência sem perder a fidelidade ao clássico de 1998.