Bitcoin sobe 4% com percepção de que democratas não trarão grande retrocesso a cripto

O bitcoin opera em alta nesta quarta-feira, 4, com um cenário de maior clareza depois das eleições de meio de mandato dos Estados Unidos e com um noticiário cripto finalmente um pouco mais calmo depois do ataque hacker à Binance na semana passada.

Do lado eleitoral, a vitória do Partido Democrata, que obteve maioria na Câmara e no Senado fazendo oposição ao presidente Donald Trump, foi inicialmente vista como algo negativo para cripto. No entanto, a análise agora já não é mais pessimista.

O equilíbrio de forças entre Executivo e Congresso, junto com a eleição de diversos parlamentares democratas pró-cripto segundo dados da organização Stand With Crypto, demonstram que o risco de retrocesso nas regulações cripto atuais não é tão grande assim.

Às 12h06 (horário de Brasília) o bitcoin subia 4% em um período de 24 horas, cotado a US$ 80.098.

Segundo Matheus Parizotto, head de Research de ativos digitais do BTG Pactual, embora a pauta cripto tenha sido historicamente mais associada aos republicanos, o resultado não significa necessariamente um retrocesso para o setor.

"A agenda de criptoativos vem ganhando apoio bipartidário. Ao longo do ciclo eleitoral, entidades ligadas à indústria financiaram candidatos favoráveis ao setor em ambos os partidos, enquanto organizações como a Stand With Crypto endossaram diversos democratas que foram eleitos", lembra Parizotto.

Na opinião do analista, isso reforça que existe apoio político para o avanço da regulação, mesmo sob controle democrata. A diferença, diz Parizotto, está no formato das propostas, que tendem a incorporar regras mais rígidas de fiscalização, mecanismos de controle e proteções ao setor bancário, em contraste com a abordagem mais flexibilizada e ultraliberal dos republicanos.

"Portanto, o resultado não representa o fim da agenda de criptoativos no Congresso, mas uma mudança nas condições em que ela poderá avançar", conclui.

Bitcoin apresenta fraqueza do ponto de vista técnico

Analisando os gráficos de preço, Noah Cheung, country manager da corretora Bitget no Brasil, afirma que apesar da recuperação, o cenário segue pressionado para o bitcoin.

"O BTC fechou dois candles de três dias abaixo da faixa de US$ 80.000 a US$ 82.000, confirmando a perda desse suporte, que agora pode atuar como resistência", avalia Cheung. "Na ponta inferior, a média móvel de 50 semanas, atualmente em US$ 75.733, será importante para evitar uma correção mais profunda."

Gráfico do bitcoin em 4 de novembro de 2026

ETFs e indicadores

Ontem, foi registrado um saldo líquido negativo de US$ 115,6 milhões nos fundos negociados em bolsa (ETFs, na sigla em inglês) de bitcoin à vista dos EUA. Foi o terceiro pregão consecutivo com saída de capital neste tipo de fundo.

O maior alvo do fluxo vendedor foi o IBIT, da gestora BlackRock, com US$ 95 milhões de excesso de vendas de cotas em relação às compras.

Nos ETFs da criptomoeda ether, por sua vez, o saldo foi negativo em US$ 85,3 milhões. Este foi o sétimo pregão consecutivo com saída de capital dos fundos de ETH.

Entre os indicadores, o índice Fear & Greed (medo e ganância, na tradução literal) das criptomoedas subiu dos 35 para os 40 pontos desde a véspera. Assim, o sentimento do mercado saiu da zona do "medo" e voltou ao patamar considerado "neutro".

O Fear & Greed usa informações como momentum de preços, volatilidade e posições predominantes no mercado de derivativos para criar um score que vai de 0 a 100 pontos. Quanto mais próximo de zero maior é o medo dos investidores, ao passo que valores perto de 100 indicam predominância do otimismo e apetite por risco.

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