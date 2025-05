Site da CBF fica fora do ar após Ancelotti ser confirmado como técnico da Seleção do Brasil

O site da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ficou fora do ar nesta segunda-feira, 12, logo após a confirmação oficial de Carlo Ancelotti como novo técnico da Seleção Brasileira.

A instabilidade no portal ocorreu em meio à grande repercussão da notícia, que marca o fim de uma longa negociação entre o treinador italiano e a CBF.

A expectativa em torno da chegada de Ancelotti é tão grande que o aumento repentino no acesso ao site da CBF causou lentidão e intermediários temporários no sistema, refletindo o interesse massivo dos torcedores e da imprensa pelo novo ciclo da “Amarelinha”. A pane no portal se tornou um símbolo do impacto da notícia entre os brasileiros.

Próximos jogos e preparação da Seleção

A CBF já trabalha na organização da próxima convocação, que inclui os jogos contra o Equador, fora de casa, no dia 5 de junho, e Paraguai, em São Paulo, no dia 10.

O novo treinador terá tempo para preparar a equipe, mas sua vasta experiência em clubes europeus e com jogadores brasileiros é vista como um diferencial importante para o sucesso da seleção. [grifar]A agenda apertada exige decisões rápidas do novo comandante.

A confirmação de Ancelotti encerra meses de especulações e negociações, que envolveram impasses com o Real Madrid e a concorrência de outros nomes, como Jorge Jesus. Agora, o foco está na preparação para os próximos desafios da Seleção Brasileira sob o comando do técnico italiano. [grifar]O anúncio inaugura uma nova fase para a equipe nacional rumo à Copa de 2026.