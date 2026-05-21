Pedro garante classificação do Flamengo; Palmeiras adia vaga após tropeço em casa

O Flamengo está classificado para as oitavas de final da Libertadores. O clube carioca venceu o Estudiantes de La Plata por 1 a 0, com gol de Pedro. No Maracanã, o Rubro-Negro conseguiu o triunfo e garantiu a vaga antecipadamente.

Vale lembrar que, diferente dos demais clubes na competição, o Flamengo tem dois jogos a menos, uma vez que o duelo contra o Independiente Medellín foi cancelado após parte da torcida invadir o gramado em protesto. Há a possibilidade de o time carioca levar os três pontos do duelo por W.O dos adversários.

Líder do grupo A, com 10 pontos, o Flamengo agora quer a liderança geral da fase de grupos para ter a vantagem de decidir em casa todos os jogos do mata-mata.

O próximo jogo da Libertadores será na terça-feira, 26, às 21h30, quando enfrenta o Cusco, também no estádio do Maracanã.

Palmeiras é derrotado e vê liderança ficar longe

Já o Palmeiras perdeu para o Cerro Porteño por 1 a 0, em pleno Allianz Parque. Em caso de empate ou vitória, o Alviverde se classificava para as oitavas, mas o resultado negativo impediu.

Com isso, o clube paulista segue na segunda posição, com oito pontos, atrás justamente dos paraguaios, que lideram com 10 e já se classificaram. Na última rodada, o Cerro enfrenta o Sporting Cristal, precisando apenas do empate para terminar na liderança.

Já o Palmeiras precisa vencer o Junior Barranquilla, da Colômbia, na última rodada, jogando em casa, para conseguir a classificação. A bola rola na quinta-feira, 28, às 19h, de Brasília.