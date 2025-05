Barcelona bate Real Madrid por 4 a 3 e pode ser campeão da La Liga nesta semana

Em uma partida cheia de reviravoltas, o Barcelona derrotou o Real Madrid por 4 a 3 no Estádio Olímpico de Montjuic neste domingo. A vitória, com um primeiro tempo alucinante, aproxima os catalães do título da La Liga, já que agora abrem sete pontos de vantagem sobre o rival, com apenas três rodadas pela frente. A vitória deixa o Barcelona com uma vantagem confortável, e dependendo dos próximos resultados, o título espanhol pode ser confirmado ainda nesta semana. O Barça enfrenta o Espanyol na quinta-feira, enquanto o Real recebe o Mallorca na quarta.

O jogo começou com o brilho de Mbappé, que marcou duas vezes logo nos primeiros 15 minutos — o primeiro em pênalti sofrido por ele e o segundo após assistência de Vini Jr. Mas a reação veio com força. Aos 19 minutos, Eric Garcia descontou de cabeça e reacendeu a torcida.

Em sequência, Lamine Yamal empatou com um golaço, e Raphinha virou ainda no primeiro tempo. O brasileiro, aliás, teve atuação de destaque, ao marcar duas vezes. O Real ainda teve um gol anulado de Mbappé e um pênalti revertido por impedimento, enquanto via o Barcelona dominar.

Segundo tempo mais calmo

No segundo tempo, as emoções diminuíram um pouco, mas o ritmo seguiu intenso. Com uma defesa mais exposta, o Barça sofreu mais um gol de Mbappé, que completou seu hat-trick com assistência de Vini.

Nos minutos finais, o time madrilenho quase empatou, mas parou em Szczesny, que salvou chute perigoso de Mbappé. Um gol do francês nos acréscimos chegou a balançar as redes, mas foi anulado por impedimento.

Novo técnico da seleção brasileira?

Para a seleção brasileira, a derrota do Real pode facilitar a chegada de Carlo Ancelotti, já que o técnico italiano é o principal nome cotado para assumir o comando da equipe nacional.

Dentro do clube, é de conhecimento dos jogadores que Ancelotti não permanecerá para a próxima temporada, e Xabi Alonso aparece como favorito para substituí-lo, em um ano em que o Real ficará sem troféus importantes.