CR7 busca título inédito: Al-Nassr decide Campeonato Saudita na última rodada

Cristiano Ronaldo: astro quer seu primeiro título saudita (FAYEZ NURELDINE/AFP/Getty Images)
Colaboradora
Publicado em 21 de maio de 2026 às 09h56.
Cristiano Ronaldo pode ganhar mais um título em sua longa carreira vitoriosa. O jogador de 41 anos pode conquistar o Campeonato Saudita pela primeira vez na história nesta quinta-feira, 21.
O Al-Nassr, equipe do português, é líder do torneio e recebe o Damac às 15h, de Brasília, pela 34ª e última rodada da competição. Uma vitória confirma o título ao time de CR7.
A vitória é bastante importante para o português. Desde que chegou ao futebol saudita em 2023, o craque nunca conquistou a liga nacional.
Cristiano é a principal referência do time comandado por Jorge Jesus, com 26 gols. Ele é o terceiro maior goleador do torneio, atrás de Ivan Toney, do Al-Ahli, e Julián Quiñones, do Al Qadsiah.
Atualmente, o Al-Nassr tem 83 pontos e depende de si próprio para conquistar o título. Já em caso de empate e derrota, dependerá de um tropeço do rival Al-Hilal, que enfrenta o Al Feiha, fora de casa, para conquistar o torneio.
Na última rodada do Campeonato Saudita, o Al-Nassr esteve muito próximo de conquistar o título. A equipe vencia o rival Al-Hilal em duelo direto e decisivo, porém, nos minutos finais, o goleiro Bento falhou e tomou o empate, adiando a definição do torneio.
Para o jogo desta quinta, Jorge Jesus deve manter a base titular. Cristiano Ronaldo deve começar jogando e será uma das referências em busca do tão sonhado título.