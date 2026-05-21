CR7 busca título inédito: Al-Nassr decide Campeonato Saudita na última rodada

Cristiano Ronaldo pode ganhar mais um título em sua longa carreira vitoriosa. O jogador de 41 anos pode conquistar o Campeonato Saudita pela primeira vez na história nesta quinta-feira, 21.

O Al-Nassr, equipe do português, é líder do torneio e recebe o Damac às 15h, de Brasília, pela 34ª e última rodada da competição. Uma vitória confirma o título ao time de CR7.

A vitória é bastante importante para o português. Desde que chegou ao futebol saudita em 2023, o craque nunca conquistou a liga nacional.