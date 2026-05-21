Esporte

CR7 busca título inédito: Al-Nassr decide Campeonato Saudita na última rodada

Time comandado por Jorge Jesus joga em casa e depende apenas de si para ser campeão

Cristiano Ronaldo: astro quer seu primeiro título saudita (FAYEZ NURELDINE/AFP/Getty Images)

Cristiano Ronaldo: astro quer seu primeiro título saudita (FAYEZ NURELDINE/AFP/Getty Images)

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 21 de maio de 2026 às 09h56.

Cristiano Ronaldo pode ganhar mais um título em sua longa carreira vitoriosa. O jogador de 41 anos pode conquistar o Campeonato Saudita pela primeira vez na história nesta quinta-feira, 21.

O Al-Nassr, equipe do português, é líder do torneio e recebe o Damac às 15h, de Brasília, pela 34ª e última rodada da competição. Uma vitória confirma o título ao time de CR7.

A vitória é bastante importante para o português. Desde que chegou ao futebol saudita em 2023, o craque nunca conquistou a liga nacional.

Cristiano é a principal referência do time comandado por Jorge Jesus, com 26 gols. Ele é o terceiro maior goleador do torneio, atrás de Ivan Toney, do Al-Ahli, e Julián Quiñones, do Al Qadsiah.

Atualmente, o Al-Nassr tem 83 pontos e depende de si próprio para conquistar o título. Já em caso de empate e derrota, dependerá de um tropeço do rival Al-Hilal, que enfrenta o Al Feiha, fora de casa, para conquistar o torneio.

Falha de brasileiro adia sonho do Al-Nassr

Na última rodada do Campeonato Saudita, o Al-Nassr esteve muito próximo de conquistar o título. A equipe vencia o rival Al-Hilal em duelo direto e decisivo, porém, nos minutos finais, o goleiro Bento falhou e tomou o empate, adiando a definição do torneio.

Para o jogo desta quinta, Jorge Jesus deve manter a base titular. Cristiano Ronaldo deve começar jogando e será uma das referências em busca do tão sonhado título.

Acompanhe tudo sobre:Cristiano RonaldoFutebol

Mais de Esporte

Pedro garante classificação do Flamengo; Palmeiras adia vaga após tropeço em casa

Golden Boy 2026: Brasil tem sete representantes entre os melhores sub-21 da Europa

Do Brasil à Alemanha: veja as convocações já divulgadas pelos países para a Copa

Alemanha divulga convocados para a Copa do Mundo 2026; veja lista completa

Mais na Exame

Mundo

Caso Rio-Paris: Justiça da França condena Air France e Airbus por homicídio culposo

Esporte

Pedro garante classificação do Flamengo; Palmeiras adia vaga após tropeço em casa

Mercados

Dona da Raia Drogasil compra programa de pontos Stix do GPA por R$ 23 milhões

Negócios

O plano da marca de azeite mais premiada do Brasil para dobrar de tamanho e faturar R$ 12 milhões