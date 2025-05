Promoção 'Team Sadia NBA' sorteia viagem para o All-Star Game 2026; saiba como participar

Pelo quinto ano seguido, a Sadia mantém o patrocínio à NBA Brasil e realiza nova promoção voltada ao público da liga. A campanha, chamada Team Sadia NBA, acontece de 12 de maio a 13 de julho de 2025 e oferece aos consumidores a chance de acumular pontos com a compra de produtos da marca, trocar por itens licenciados e concorrer a uma viagem com acompanhante para o All-Star Game 2026, nos Estados Unidos.

Como funciona?

Com base na lógica de pontuação do basquete, os produtos participantes foram divididos em categorias: itens como Salamitos valem um ponto, salsicha e mac’n cheese valem dois, enquanto nuggets, empanados e pizza valem três. A pontuação é convertida em vouchers, que podem ser usados na loja oficial da NBA.

Cada cupom fiscal cadastrado equivale também a um número da sorte para o sorteio da viagem ao evento da NBA em Los Angeles. Entre os itens disponíveis para troca estão chinelos (20 pontos), camisetas (30), bolas de basquete (40) e regatas no estilo jersey (80).

O cadastro dos cupons pode ser feito pelo site da promoção ou via chatbot no WhatsApp, o Sadi.a., canal da marca. A ação também retoma o uso do personagem Lek Trek, mascote da Sadia, que já apareceu no All-Star Game de 2025.

Ações nos playoffs e presença na NBA House

A marca confirmou ainda que estará na NBA House, evento temático da liga no Brasil, além de outras iniciativas ao longo dos playoffs e das finais. A estratégia da Sadia é ampliar o alcance entre públicos jovens, como Geração Z e millennials, por meio de experiências ligadas ao entretenimento e esporte.

Para participar, o consumidor deve consultar o regulamento no site oficial ou via QR code presente nas embalagens dos produtos.